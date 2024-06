Je suis Céline Dion : que révèle le documentaire de Prime Video sur la star de la chanson ?

Céline Dion est au centre d'un documentaire retraçant sa vie, le premier depuis l'annonce de sa maladie, disponible sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Elle n'était pas prête - jusqu'à présent - à en parler. Mais maintenant, oui. Céline Dion dévoile son quotidien marqué par la maladie dans un documentaire disponible le 25 juin 2024 sur Prime Video, intitulé sobrement Je suis Céline Dion. Réalisé par Irene Taylor (lauréate du prix du Public au festival Sundance en 2023 pour son film Hear and now), ce film retrace la carrière de la chanteuse québécoise de 56 ans alors qu'elle se bat depuis 2020 contre une maladie rare : le syndrome de la personne raide (SPR), qui rend parfois ses muscles plus raides dont ceux de sa gorge, ne lui permettant plus d'être pleinement en possession de ses capacités vocales. Et donc de poursuivre sa carrière. "Elle s'est montrée sans fard, de manière très authentique, décrit la réalisatrice Irene Taylor à l'AFP. Dans ses joies, comme dans ses peines", a ajouté la réalisatrice.'"

Parmi les scènes fortes du long-métrage, on compte celle où Céline Dion est en plein e crise, immobile et incapable de parler, ou une autre où elle est prise de spasmes jusqu'à ce que son corps se raidisse et qu'elle ne puisse plus contrôler ses mouvements. Complètement paralysée, la star s'effondre. Mais l'optimisme prévaut : "Si je ne cours pas, je marcherai. Si je ne marche pas, je ramperai", raconte-t-elle.Avec ce documentaire, la chanteuse aux 250 millions d'albums vendus dit "espérer que ce documentaire va aider, parce que moi ça m'a aidée beaucoup, même si c'est un combat pour toujours, un jour à la fois".

Si Céline Dion est évidemment le personnage principal de ce documentaire tourné dans sa splendide demeure de Las Vegas dont elle ne sort plus beaucoup, mais plusieurs personnes de son entourage sont également présentes dans les images d'archives et le présent de la diva. On peut en effet assister à des scènes de vie domestiques avec ses enfants ou ses animaux.

Quelle est le sujet du documentaire Je suis Céline Dion ?

Les coulisses de la lutte de la superstar Céline Dion contre une maladie neuro-dégénérative diagnostiquée en 2022, qui change sa vie. Faisant office de lettre d'amour à ses fans, ce documentaire inspirant met en lumière la musique qui a guidé sa vie tout en illustrant la résilience de l'esprit humain.

Quels sont les protagonistes du documentaire Je suis Céline Dion ?

Céline Dion

René-Charles Angélil

Eddy Angélil

Nelson Angélil

Le personnel médical

Ses managers

Où voir le film Je suis Céline Dion en streaming ?

Vous pouvez visionner le film documentaire Je suis Céline Dion en exclusivité sur Prime Video dès le 25 juin 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.