Beautiful Wedding : de quoi parle la nouvelle romance ensoleillée de Prime Video ?

Amour au soleil avec Beautiful wedding, une comédie romantique disponible sur Amazon Prime Video.

Suite de Beautiful Disaster sorti en 2023, qui racontait la rencontre entre une jeune fille sage répondant du nom d'Abby et de Travis, dragueur invétéré, tournant au fiasco après un pari idiot, cette nouvelle comédie romantique raconte leur mariage involontaire.

Toujours à la manœuvre derrière le scénario et la caméra, Roger Kumble, à qui l'on doit notamment Sexe intentions en tant que scénariste et réalisateur, a assuré l'adaptation de l'oeuvre de Jamie McGuire.

Pour incarner le couple a priori mal assorti, le choix s'est porté sur Dylan Sprouse (Zack et Cody : le film, After - chapitre 2) et Virginia Gardner (Runaways). Ils sont entourés d'une bande de jeunes acteurs parmi lesquels Austin North (Outer Banks), Rob Estes (Melrose Place, 90210 Beverly Hills : Nouvelle génération) ou encore Steven Bauer (Breaking Bad, Better Call Saul).

S'abonner à Prime Vidéo

Quelle est l'intrigue de Beautiful Wedding ?

Abby et Travis se réveillent après une nuit de folie à Las Vegas où ils se sont accidentellement mariés. Ils se rendent au Mexique accompagnés de leur famille et de leur amis pour une lune de miel très étrange. Le voyage qui s'annonçait idyllique prend alors une tournure catastrophique avec de nouveaux quiproquos qui mettent à l'épreuve l'amour naissant d'Abbé et Travis.

Quels acteurs au casting de Beautiful Wedding ?

Dylan Sprouse : Travis Maddox

Virginia Gardner : Abby Abernathy

Austin North : Shepley

Libe Barer : America

Rob Estes : Benny

Steven Bauer : Sancho

Kyle Richards : Vivian Hayes

Alex Aiono : Miguel

Emmanuel Kabongo : Buzz

Declan Laird : Taylor Maddox

Trevor Van Uden : Thomas Maddox

Jack Hesketh : Trenton Maddox

Micky Dartford : Tyler Maddox

Neil Bishop : Parker Hayes

Où voir Beautiful Wedding en streaming ?

Pour découvrir le film Beautiful Wedding, il faut se rendre sur la plateforme en streaming d'Amazon, Prime Video. Pour visionner ce long métrage, un abonnement est nécessaire. Il s'agit d'un abonnement payant dont il est possible de s'acquitter soit mensuellement soit annuellement. Il vous en coûtera 6,99 euros/mois ou au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.