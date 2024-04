Musica : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle comédie musicale de Prime Video

Música est une comédie musicale et romantique écrit et réalisé par Rudy Mancuso est inspiré de la vie de l'artiste. Ce film est disponible depuis le 4 avril 2024 en streaming sur Prime Video.

Música est une comédie romantique musicale qui réexplore ce genre via des sonorités du quotidien. L'artiste et musicien Rudy Mancuso s'inspire de sa vie pour parler de musique, d'héritage culturel, mais aussi d'amour. Il s'agit du premier film de l'artiste en tant que réalisateur. Il incarne également le personnage principal, face à Camila Mendes, vue dans Riverdale. Música a été filmé à New-York. La comédie romantique et musicale Música est disponible en streaming sur la plateforme d'Amazon, Prime Video, depuis le 4 avril 2024.

Quel est le synopsis de Música ?

Rudy est un jeune homme doté d'un don particulier : la synesthésie. Tous les petits bruits du quotidien résonnent à ses oreilles comme des rythmes musicaux. Artiste de rue, Rudy a du mal à trouver sa voix. Un jour, il rencontre Isabelle, d'origine brésilienne, comme lui. Mais Rudy est-il prêt à renoncer à son ex petite amie et de faire la paix avec ses racines et le bruit qui résonne dans sa tête ?

Quel casting pour Música ?

Rudy Mancuso : Rudy

Rudy Camila Mendes : Isabella

Isabella J.B. Smoove : Anwar

Anwar Francesca Reale : Haley

Haley Maria Mancuso : Maria

Maria Gabriela Amerth : Jill

Jill Andy Grotelueschen : Professeur

Professeur Camila Senna : Luana

Luana Regina Schneider : Claire Dombeck

Où découvrir Música en streaming ?

Música est disponible en streaming sur la plateforme de streaming du géant Amazon : Prime Video. Ce service propose de nombreux contenus, films, séries et même des comédies musicales. Pour accéder à l'intégralité du catalogue Amazon Prime, vous pouvez vous abonner pour 6,99 euros par mois. Des chaînes supplémentaires sont disponibles en options payantes.