Le quatrième épisode de la franchise "Bad Boys" est sorti au cinéma ce mercredi 5 juin 2024. On vous récapitule ce qu'il faut avoir en tête avant de découvrir ce nouveau film d'action dans les salles obscures.

"Whatcha gonna do when they come for you ?" Le quatrième épisode de la franchise Bad Boys, intitulé Ride or Die est sorti au cinéma ce mercredi 5 juin 2024. Will Smith et Martin Lawrence reprennent du service dans de nouvelles aventures, où cette fois, les flics de Miami sont les hommes les plus recherchés des Etats-Unis alors qu'ils tentent d'innocenter leur supérieur, le regretté capitaine Howard, accusé de trafic de drogue.

Ride or Die est la suite directe du dernier épisode, Bad Boys for life, sorti en 2020. Dans ce dernier opus, le personnage incarné par Will Smith, Mike Lowrey, découvrait qu'il avait un fils, Armando, incarné par Jacob Scipio, qui travaillait pour un cartel. C'est lui qui a assassiné le capitaine Howard, joué par Joe Pantoliano, sur les ordres de sa mère. Le protagoniste joué par Will Smith l'a rencontrée bien avant les événement du premier volet sorti en 1995 et bien avant sa rencontre avec Marcus, lorsqu'il a infiltré ce fameux cartel.

Dans les épisodes précédents, un affrontement entre les anciens amants a lieu, mais leur fils s'interpose pour prendre une balle destinée à son père. Il survit heureusement à ses blessures mais finit en prison pour les meurtres commandés par sa mère. Mais Mike lui propose de se racheter, le temps venu, à la fin du film. Ce qui se produit finalement dans Bad Boys Ride or Die au terme d'une nouvelle intrigue. Comment ? Il faudra se rendre dans les salles de cinéma pour le découvrir.

Synopsis - Près de 25 ans après leur première apparition, les " Bad Boys ", Mike Lowrey et Marcus Burnett reprennent du service pour un 4e épisode de leurs aventures policières. Mais cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Avec, dans les rôles principaux, Will Smith ("Je suis une légende", "Men in Black") et Martin Lawrence ("Big Mamma", "Panique aux Funérailles").