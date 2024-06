Les Infaillibles : de quoi parle le film de Prime Video avec Inès Reg ?

Inès Reg joue la dure à cuire dans Les Infaillibles, comédie policière jouant sur l'opposition Paris/Marseille disponible le 20 juin 2024 sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Est-ce le meilleur ou le pire duo de flics imaginable ? L'humoriste Inès Reg et son partenaire de scène (et ex-mari !) Kevin Debonne font équipe pour faire le show le du 20 juin 2024 sur Prime Video dans Les Infaillibles. Pour mettre en scène cette comédie d'action, la plateforme de streaming du géant Amazon a choisi Frédéric Forestier, réalisateur d'Astérix aux Jeux Olympiques, Stars 80, Chasse gardée ou encore Les Bodin's en Thaïlande.

Pour composer le casting de ce film, la production a donc choisi l'humoriste aux punchlines assassines Inès Reg, omniprésente à la télévision (candidate à Danse avec les stars, jurée dans Mask Singer, dans le jury de Miss France 2022), ainsi que Kevin Debonne qui a été co-auteur des textes de son ex-épouse avant d'écrire son propre one-man-show. Pour les entourer : Vincent Rottiers (Sauver ou périr, Dheepan), Lionnel Astier (Alex Hugo, Helo Corp) ou encore Moussa Maaskri (Taxi 5, La French).

Quelle est l'intrigue du film Les infaillibles ?

Alors qu'un gang de braqueurs sème le chaos à Paris et humilie la police depuis des mois, le ministre de l'Intérieur veut du sang neuf à la tête de l'enquête : Alia est marseillaise, explosive et ingérable, Hugo est parisien, méticuleux et major de promo. Bref, ils ont tout pour se détester. Une alliance forcée, pour le meilleur et pour le pire… et plus si affinités ?

Quels acteurs au casting du film Les infaillibles ?

Inès Reg : Alia

Kevin Debonne : Hugo

Vincent Rottiers

Lionnel Astier

Moussa Maaskri

Kevin Azaïs

Philippe Resimont

François Neycken

Majida Ghomari

Loriane Klupsch

Julian Naceri

Où voir du film Les infaillibles en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Les infaillibles en exclusivité sur Prime Video. Il est disponible le 20 juin 2024 à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Le coût de l'abonnement est de 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an.