À la conquête de Billy Walsh : synopsis, casting, streaming… Tout sur la comédie romantique de Prime Video

"À la conquête de Billy Walsh" est une histoire d'amour et d'amitié à découvrir sur Prime Video le 5 avril 2024.

Nouveau rendez-vous pour les fans d'histoires romantiques : À la conquête de Billy Walsh est disponible sur Prime Video ce vendredi 5 avril. Cette romance attendrissante, mêlant les thèmes de l'amour et de l'amitié, est portée par Charithra Chandran, révélée dans La Chronique des Bridgerton. Elle donne la réplique à Sebastian Croft, connu pour ses rôles dans Game of Thrones et Heartstopper et à Tanner Buchanan, que l'on a pu découvrir dans Cobra Kai. Un casting cinq étoiles donc, pour cette rom-com intemporelle réhaussée d'une touche d'humour so British.

Quelle est l'intrigue du film À la conquête de Billy Walsh ?

Amelia et Archie sont les meilleurs amis depuis toujours, mais l'arrivée d'un nouvel élève Américain dans la vie de ces adolescents va bouleverser leur quotidien. En effet, Archie, qui a toujours été là pour Amelia, sans jamais oser lui avouer ses sentiments, est désespéré de voir comment sa meilleure amie tombe sous le charme de Billy Walsh, le nouvel élève le plus populaire. Archie fait alors tout pour éloigner Amelia et Billy, mais c'est l'inverse qui se produit. Comment se résoudra ce triangle amoureux ?

Quels acteurs au casting du film À la conquête de Billy Walsh ?

Sebastian Croft : Archie

Charithra Chandran : Amelia

Tanner Buchanan : Billy Walsh

Daisy Jelley : Amber

Kunal Nayyar

Lucy Punch

Où voir À la conquête de Billy Walsh en streaming ?

Pour rire et peut-être même verser une larme devant À la conquête de Billy Walsh, rendez-vous sur Prime Video. Pour découvrir si Archie avouera ses sentiments à Amelia, et également profiter des autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.