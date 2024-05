L'idée d'être avec toi : une romance moderne entre Anne Hathaway et Nicholas Galitzine

"L'idée d'être avec toi" est une comédie romantique américaine. Ce film avec Anne Hattaway est accessible en streaming la plateforme du géant Amazon, Prime Vidéo, ce jeudi.

L'idée d'être avec toi est une comédie romantique réalisée par Michael Showalter. Cette comédie est adaptée du roman éponyme de Robinne Lee, paru en 2017. Anne Hathaway y incarne une femme quarantenaire mère d'une adolescente qui fait la connaissance d'un chanteur de boys band lors du festival Coachella. Une histoire d'amour débute avec ce jeune homme, de vingt ans son cadet.

Si Anne Hathaway (Un jour, Interstellar) renoue avec le genre de la comédie romantique, elle donne cette fois la réplique à l'acteur et chanteur britannique Nicholas Galitzine. Après avoir été révélé en 2016 dans le film Free Dance, on a pu le retrouver dans plusieurs autres programmes populaires, comme My Dear F***ing Prince, Nos coeurs meurtris, Cendrillon ou encore Mary and George. L'idée d'être avec toi est exclusivement diffusé en streaming sur la plateforme Prime Vidéo à partir de ce jeudi 2 mai 2024.

Quelle intrigue pour l'Idée d'être avec toi ?

Solène, quarantenaire et mère d'une adolescente, est chargée d'emmener sa fille à Coachella, un célèbre festival de musique. Sur place, Solène va faire la connaissance de Hayes Campbell, le jeune chanteur du célèbre Boys Band August Moon. Contre toute attente, une histoire d'amour débute entre Solène et le jeune homme de 24 ans.

Quel casting pour L'idée d'être avec toi ?

Anne Hathaway : Solène Marchand

Solène Marchand Nicholas Galitzine : Hayes Campbell

Hayes Campbell Ella Rubin : Izzy

Izzy Reid Scott : Daniel

Daniel Jordan Aaron Hall : Zeke

Zeke Jaiden Anthony : Adrian

Adrian Raymond Cham Jr. : Oliver

Oliver Viktor White : Simon

Simon Dakota Adan : Rory

Rory Annie Mumolo : Tracy

Où voir L'Idée d'être avec toi en streaming ?

L'Idée d'être avec toi est disponible sur la plateforme de streaming Prime Vidéo à partir du 2 mai 2024. Pour découvrir ce film et toutes les autres comédies romantiques du catalogue d'Amazon, vous pouvez vous abonner pour 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Le service propose également des options payantes pour avoir accès à plus de chaînes ou plus de programmes, notamment les productions d'HBO, avant la sortie de Max en France.