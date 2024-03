Road House sur Prime Video : c'est quoi ce remake avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor ?

Après Patrick Swayze, Jake Gyllenhaal incarne le protagoniste du film d'action Road House, disponible sur Prime Video depuis le 21 mars 2024.

Si le nom du nouveau film d'action disponible sur Prime Video vous dit quelque chose, c'est normal : Road House est un remake d'un long-métrage coups de poings sorti en 1989, porté par Patrick Swayze alors au sommet de sa gloire après Dirty Dancing et avant Ghost. Cette fois, c'est le réalisateur Doug Liman (La mémoire dans la peau, Edge of tomorrow) qui s'attelle au film culte pour en proposer une revisite version 2024.

C'est Jake Gyllenhaal (Le secret de Brokeback Mountain, Prisoners, Donnie Darko...) qui reprend le rôle du regretté Patrick Swayze dans la nouvelle adaptation d'Amazon. Il incarne Dalton, un expert en combat devenu videur d'un bar qui n'accepte de se battre qu'en dernier recours. Il finit par devoir affronter un certain Knox, que les amateurs de MMA (sport de combat d'arts martiaux pour les non-initiés) vont certainement reconnaître puisqu'il s'agit du champion du ring irlandais Conor McGregor. Au programme donc : de grosses scènes d'actions et de bagarre, mais également de l'humour pour les amateurs du genre.

Pas évident de proposer un remake de Road House, puisque le film sorti en 1989 a acquis un statut culte au fil des années. Si l'accueil critiqué est divisé et que le film ne rencontr epas osn public en salles (61 millions de dollars au box-office mondial), il est devenu culte grâce à sa sortie en DVD et Blu-Ray et à ses diffusions TV. A tel point qu'il aura droit à une suite, sortie en 2005, quatre ans seulement avant le décès de Patrick Swayze.

Avant sa sortie sur la plateforme de streaming d'Amazon ce jeudi 21 mars, Doug Liman avait suscité la polémique en se désolidarisant publiquement de son propre film : il reproche notamment que le studio lui avait assuré que Road House sortirait en salles, et s'offusque depuis que son film n'ait droit qu'à une sortie en streaming.