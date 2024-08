Kaos, la nouvelle série trash et décalée avec Jeff Goldblum arrive sur Netflix

"KAOS" est une série britannique qui revisite la mythologie grecque de manière originale. Sa sortie a lieu le 29 août 2024 sur Netflix.

Charlie Covell, la co-créatrice de The End of the F***ing World, a imaginé KAOS, une série de huit épisodes qui promet de réinventer de façon cynique et contemporaine la mythologie grecque. Avec Jeff Goldblum (Jurassic Park) sous les traits de Zeus, KAOS est une comédie noire qui a de quoi piquer notre curiosité.

En effet, alors que le dieu grec suprême bascule dans la paranoïa et que tout part en vrille sur le mont Olympe, des mortels vont organiser une rébellion. Le casting est complété par Cliff Curtis (Avatar : La Voie de l'eau), Nabhaan Rizwan (Industry), Janet McTeer (Ozark) ou encore David Thewlis (Lupin dans Harry Potter). Pour en savoir plus, rendez-vous dès le 29 août 2024 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de KAOS ?

Dans KAOS, Zeus, qui se délecte depuis longtemps de son statut de roi des dieux, sombre dans la paranoïa lorsqu'il découvre une ride sur son front. Maintenant convaincu que sa chute est proche, celui qui s'est toujours plus préoccupé de son nombril que du bien être des humains s'engage alors sur une voie dangereuse et instable. Tandis que Zeus fait face à ses peurs, sa femme Héra, son fils rebelle Dionysos et ses frères Hadès et Poséidon ne lui facilitent pas la tâche. Mais ses craintes sont fondées car son ancien ami Prométhée orchestre un complot avec trois humains pour le faire tomber… Provoqueront-ils la fin du règne des dieux ?

Quels acteurs au casting de KAOS ?

Jeff Goldblum : Zeus

Janet McTeer : Héra

Cliff Curtis : Poséidon

David Thewlis : Hadès

Killian Scott : Orphée

Debi Mazar : Méduse

Aurora Perrineau : Riddy

Misia Butler : Caneus

Leila Farzad : Ari

Nabhaan Rizwan : Dionysos

Où voir KAOS en streaming ?

Si vous avez envie de redécouvrir la mythologie grecque à la sauce moderne, bonne nouvelle : les huit épisodes de KAOS sont disponibles en exclusivité sur Netflix le 29 août 2024. Pour les regarder, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).