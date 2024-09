Twilight of the Gods : Zack Snyder signe une série d'animation mythologique pour Netflix

"Twilight of the Gods" est une série d'animation américaine inspirée de la mythologie nordique dont la sortie est prévue sur Netflix le 19 septembre 2024.

Après Army of the Dead et le dyptique Rebel Moon, le réalisateur Zack Snyder est de retour sur Netflix avec un projet totalement différent : Twilight of the Gods. Présentée en exclusivité au Festival international du film d'animation d'Annecy, elle explore de façon spectaculaire la mythologie nordique.

Bien que ce nouvel opus tranche totalement avec les précédents projets du réalisateur, il ne s'agit pas de son premier film d'animation : il avait déjà réalisé il y a quatorze ans Le Royaume de Ga'Hoole, un projet étonnant qui n'avait malheureusement pas rencontré le succès escompté. Cette fois-ci, pour sa série d'animation, le réalisateur de Man of Steel et de Watchmen a fait appel aux services de Xilam, un studio français auquel nous devons des séries cultes comme Oggy et les cafards, Les Zinzins de l'espace ou encore le film d'animation J'ai perdu mon corps (2019). Les 8 épisodes de Twilight of the Gods sont disponibles le 19 septembre 2024 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Twilight of the Gods ?

Dans un monde extraordinaire inspiré de la mythologie scandinave, les mortels et les dieux se livrent une bataille sans merci. Lorsque Leif, un roi mortel, tombe amoureux de Sigrid, une guerrière qui l'a sauvé lors d'un combat, il réveille la colère de Thor. Celui-ci déclenche une tempête de terreur pendant leur nuit de noces. Les deux héros et toute une équipe de croisés se lancent alors dans une folle mission de vengeance. Twilight of the Gods est une histoire d'amour et de guerres, où la frontière entre honneur et vengeance est des plus ténues.

Quel est le casting vocal de Twilight of the Gods ?

Sylvia Hoeks : Sigrid

Stuart Martin : Leif

Pilou Asbæk : Thor

John Noble : Odin

Paterson Joseph : Loki

Rahul Kohli : Egill

Jamie Clayton : Seid-Kona

Kristofer Hivju : Andvari

Peter Stormare : Ulfr

Jamie Chung : Hel

Lauren Cohan : Inge

Corey Stoll : Hrafnkel

Où voir Twilight of the Gods en streaming ?

La série d'animation Twilight of the Gods sort le 19 septembre 2024 sur Netflix. Pour découvrir ses huit épisodes mais aussi visionner d'autres séries d'animation sur Netflix comme Arcane, Blood of Zeus ou le film d'animation Nimona, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).