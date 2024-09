Nobody Wants This : Kristen Bell et Adam Brody réunis dans une nouvelle comédie romantique

"Nobody Wants This" est une comédie romantique américaine créée par Erin Foster. Disponible en exclusivité sur Netflix en septembre 2024.

Vous voulez probablement en savoir plus sur la série de Netflix qui réunit Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach), et c'est normal ! Dans Nobody Wants This, les deux acteurs campent les rôles de Joanne et Noah, une agnostique et un rabbin. Un couple pour le moins improbable, donc, et pourtant, la romance est bien réelle, car elle s'inspire de la propre histoire d'amour d'Erin Foster, l'actrice et écrivaine qui a imaginé Nobody Wants This.

"Cette série est basée sur la seule bonne décision que j'ai jamais prise : tomber amoureuse d'un gentil garçon juif", explique Foster à Tudum. "Mais j'ai réalisé qu'il était bien plus difficile d'être heureux que d'être malheureux (il n'y a pas de quoi se plaindre). J'ai donc créé cette série sur la difficulté de trouver la bonne personne, de quelque manière que ce soit". Nobody Wants This est disponible le 26 septembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Nobody Wants This ?

Nobody Wants This est une comédie qui retrace la naissance d'une histoire d'amour entre Noah, un rabbin peu conventionnel habitué à jouer la sécurité, et Joanne, une agnostique qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais qu'en sera-t-il de Rebecca, la petite amie juive "parfaite" de Noah qui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il la demande en mariage ? Cette relation improbable offrira du divertissement et posera la question de savoir si les projets du duo sont totalement bouleversés ou s'ils ne font en fait que se rejoindre enfin.

Quels acteurs au casting de Nobody Wants This ?

Kristen Bell : Joanne

Adam Brody : Noah

Justine Lupe : Morgan

Timothy Simons : Sasha

Paul Ben-Victor : Ilan

Tovah Feldshuh : Bina

Jackie Tohn : Esther

Michael Hitchcock : Henry

Sherry Cola : Ashley

Shiloh Bearman : Miriam

Stephanie Faracy : Lynn

Emily Arlook : Rebecca

Où voir Nobody Wants This en streaming ?

Les fans de rom-com peuvent découvrir Nobody Wants This dès le 26 septembre 2024 sur Netflix, pour cela, il suffit d'être abonné. La plateforme de streaming propose également un large choix de films et séries comme The Good Place (avec Kristen Bell) ou American Fiction (avec Adam Brody). Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).