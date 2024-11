Operation Banco Central : qu'est-ce que cette série espagnole sur une prise d'otage historique à voir sur Netflix ?

Opération Banco Central est une série espagnole qui revient sur une prise d'otage historique sur fond de coup d'État. Les cinq épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 8 novembre 2024.

Les plateformes de streaming existent aussi pour nous faire découvrir de grands moments de l'histoire. Opération Banco Central, nouvelle mini-série Netflix, revient sur un braquage espagnol qui aurait pu se transformer en coup d'état et menacer une démocratie encore toute jeune.

Créé par Patxi Amezcua, avec Miguel Herran (La Casa de Papel) au casting, ce thriller historique vient s'ajouter à la liste de séries et films inspirés de faits réels Netflix comme Hijack 93, une autre prise d'otage sur fond de revendication, ou encore Les Sept de Chicago. Opération Banco Central est disponible en streaming sur la plateforme depuis le 8 novembre 2024.

Quelle est l'intrigue d'Opération Banco Central ?

Depuis la mort de Franco et la fin de la dictature fasciste , l'Espagne transitionne sans heurts vers la démocratie. Le 23 février 1981, des militaires tentent un coup aux congres, mais sont arrêtés et plusieurs d'entre eux sont emprisonnés. 23 mai 1981, onze hommes braquent la banque centrale de Barcelone et prennent en otage 200 personnes. Au début, les autorités pensent à un casse "banal". Les autorités vont rapidement réaliser que ce groupe armé n'est pas seulement intéressé par l'argent, il exige la libération de quatre des militaires responsables du coup d'état trois mois plus tôt.

Quel casting pour Opération Banco Central ?

Miguel Herrán

María Pedraza

Hovik Keuchkerian

Isak Ferriz

Où visionner Opération Banco Central en streaming ?

La mini-série Opération Banco Central est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 8 novembre 2024. Pour découvrir les autres productions hispanophones récentes de la plateforme comme Dernière nuit à Tremor, Gangs of Galicia ou encore Ni Una Mas, abonnez-vous au service du géant au N rouge. Vous pouvez opter entre trois formules : l'essentielle à 5,99 euros/mois, la standard à 13,49 euros par mois et la premium à 19,99 euros par mois.