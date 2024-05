Bodkin : de quoi parle la nouvelle série policière de Netflix ?

Thriller à huis clos dans la campagne irlandaise, Bodkin est une série en 7 épisodes disponible sur Netflix le jeudi 9 mai. Les infos sur le programme.

Direction l'Irlande avec la série américaine Bodkin, disponible le 9 mai 2024 sur Netflix. Ce thriller en 7 épisodes prend racine dans une petite ville côtière où des podcasteurs se retrouvent à enquêter sur la mystérieuse disparition de trois inconnus. Plus le petit groupe cherche, plus des zones d'ombre apparaissent dans cette communauté en apparence tranquille.

Netflix a coproduit avec la société Higher Ground Productions, appartenant à… Barack Obama et sa femme Michelle. Et derrière la caméra, quatre réalisateurs se sont succédés dont la réalisatrice Bronwen Hughes (Résident Evil, The Walking Dead, Better Call Saul). La série bénéficie d'une large distribution, l'Américain Will Forte en tête (Sweet Tooth, The Last Man on Earth), l'Irlandaise Siobhan Cullen (The Dry), David Wilmot (The Wonder, The Crown), Chris Walley (1917, Blloodlands).

Quelle est l'intrigue de Bodkin ?

Une bande hétéroclite de podcasteurs enquête sur la disparition mystérieuse de trois inconnus dans une petite ville pittoresque d'Irlande. Leurs découvertes révèlent une affaire d'une ampleur et d'une étrangeté qui dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer.

Quels acteurs au casting de Bodkin ?

Will Forte : Gilbert

Siobhan Cullen : Dove

Robyn Cara : Emmy

David Wilmot : Seamus Gallagher

Chris Walley : Sean O'Shea

Sean Og Cairns : Gardan Eoin

David Pearse : Frank

Peter Bankole : Charles

Kerri McLean : Maeve

Marouane Zotti : Hector

Charlie Kelly : Fintan

Fergus Mulligan : Krtek

Pano Masti : Pablo

Charlotte Carway : Shauna McArdle

Paul Tylak : Fred

Norma : Sheahan : Dot

Claire J. Loy : Ciara

Mary O'Driscoll : Margaret

Où voir Bodkin en streaming ?

Pour découvrir Bodkin, vous pourrez vous rendre sur la plateforme Netflix dès le 9 mai 2024. Accéder à ce service de streaming n'est pas gratuit : il vous en coutera un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).