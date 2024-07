Master of the House : intrigue, casting, streaming… Tout sur la saga Netflix

Master of the House est un thriller thaïlandais. Réalisée par Sivaroj Kongsakul, la première saison de la série est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 18 juillet 2024.

Master of the House est une série thaïlandaise qui oscille entre mystère et saga familiale, proposée par Netflix. Ce mélodrame à suspense dont l'intrigue peut rappeler celle de Succession est pensée pour explorer et questionner les dynamiques du pouvoir, suivant le format du "Lakorn", un sous-genre de soap opera, spécifiquement thaïlandais. La première saison de Master of the House est disponible sur Netflix le 18 juillet 2024 et vient rejoindre les séries thaïlandaises déjà proposées par la plateforme à l'instar de The Believers ou Bangkok Breaking.

Quel est le synopsis de Master of the House ?

Un richissime diamantaire est retrouvé mort. Son décès frappe par surprise tout son entourage : ses enfants, bien sûr, mais aussi la veuve et ancienne employée de maison du magnat. Une bataille sans pitié s'engage alors pour désigner l'héritier de l'empire du défunt. Entre lutte de pouvoir et manigances, tous les coups sont permis pour tirer son épingle du jeu et se hisser plus haut que le patriarche lui-même.

Quel casting pour Master of the House ?

Narylia Gulmongkolpech : Khaimuk