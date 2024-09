Uglies : un nouveau film dystopique et futuriste avec Joey King arrive sur Netflix

"Uglies" est une dystopie futuriste en vue, avec une société où règnent en maître les standards de beauté sur Netflix.

Se conformer ou se rebeller ? Dans le film américain Uglies, disponible sur Netflix le 13 septembre 2024, les héros se posent sérieusement la question. Vivant dans une société qui impose à tous ses membres d'être beaux, chaque individu doit subir une opération à l'adolescence pour correspondre aux idéaux esthétiques. Un rite de passage censé permettre d'accéder à une vie meilleure.

Basé sur le roman à succès de Scott Westerfeld publié en 2005, le film explore en profondeur les thèmes de la quête d'identité, de la diversité et de l'acceptation de soi. Concernant le casting, Netflix a misé sur de jeunes acteurs pour correspondre aux rôles. L'héroïne est incarné par Joey King (Bullet Train, The Kissing Booth), Jillian Murray (Code Black), Chase Stokes (Outer Banks, Tell me your secrets), Keith Powers (The Tomorrow War).

Quelle est l'intrigue du film Uglies ?

Dans un futur dystopique, les jeunes ont recours, à leur 16e anniversaire, à une opération de chirurgie esthétique pour intégrer une société gouvernée par des canons de beauté très stricts. Ceux n'ayant pas reçu ces opérations sont surnommé les Uglies ("les moches"). Certains, par choix et opposition, refusent ces opérations.

Quels actrices et acteurs au casting du film Uglies ?

Joey King : Tally Youngblood

Jillian Murray : Ellie Youngblood

Chase Stokes : Peris

Keith Powers : David

Brianne Tju : Shay

Laverne Cox : Dr. Cable

Kevin Miles : Auront

Charmin Lee : Maddy

Kelly Gale : Sage

Robert Palmer Watkins : Sol Youngblood

Jan Luis Castellanos : Croy

Où voir le film Uglies en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Uglies en exclusivité sur Netflix le 13 septembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).