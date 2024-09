The Queen of Villains : découvrez l'histoire vraie mais méconnue de Dump Matsumoto sur Netflix

"The Queen of Villains" est une série dramatique japonaise écrite et produite par Osamu Suzuki qui raconte le parcours de celle qui a révolutionné le catch féminin dans les années 80 au Japon.

Avis aux amateurs de biopics et de drames, Netflix lance The Queen of Villains, une série biographique japonaise, le 19 septembre 2024. Les 5 épisodes de la série mettent en lumière l'histoire méconnue de Dump Matsumoto, une catcheuse professionnelle des années 80. À ses côtés, le duo Crush Gals, qui a également popularisé le catch féminin à l'époque en devenant un véritable phénomène de société au Japon.

Pour interpréter le rôle de Dump Matsumoto, Yuriyan Retriever, actrice très populaire au Japon, s'est entraînée pendant deux ans pour être la plus crédible possible à l'écran. Et a priori, ça a porté ses fruits puisque Matsumoto elle-même a été impressionnée : "La performance puissante de Yuriyan est incroyable", a-t-elle déclaré à Netflix. "Certains passages vous feront pleurer, et j'espère que les spectateurs qui regarderont The Queen of Villains se sentiront inspirés pour croire que leurs rêves peuvent se réaliser s'ils n'abandonnent jamais."

Quelle est l'intrigue de The Queen of Villains ?

The Queen of Villains montre comment Kaoru, une timide adolescente, est devenue Dump Matsumoto, une catcheuse professionnelle au look terrifiant et flamboyant. Alors qu'elle assiste avec un mélange d'envie et de désir à l'ascension de son amie Chigusa Nagayo, qui brille sur le ring avec le duo Crush Gals (qu'elle forme avec Lioness Asuka), Kaoru crée son personnage et commence à se déchaîner sur le ring et en dehors. Avec l'apparition de Dump, les audiences montent en flèche… tout comme l'animosité à son égard et à celui de sa famille.

Quels acteurs au casting de The Queen of Villains ?

Yuriyan Retriever : Kaoru "Dump" Matsumoto

Erika Karata : Chigusa Nagayo

Ayame Goriki : Lioness Asuka

Hitomi Kamoshida : Jackie Sato

Haruka Imou : Maki Ueda

Jun Murakami : Takashi Matsunaga

Daisuke Kuroda : Kunimatsu Matsunaga

Takumi Saitoh : Toshikuni Matsunaga

Takuma Otoo : Shiro Abe

Nobuko Sendo : Satoko

Où voir The Queen of Villains en streaming ?

Pour découvrir l'histoire de celle qui a révolutionné le catch féminin, rendez-vous dès le 19 septembre 2024 sur Netflix. Pour regarder The Queen of Villains ou même se délecter d'autres films et séries du catalogue comme La Cage ou Soixante Minutes, par exemple, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).