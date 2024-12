Après Zorro, ce nouveau personnage adoré du public aura droit à sa propre série en live action

Un nouveau personnage bien connu des téléspectateurs va voir ses aventures adaptées en série télévisée par France Télévision et Disney+.

Les anciens héros qui ont marqué l'enfance de nombreuses générations de spectateurs ont le vent en poupe ces derniers temps. Après Zorro, incarné par Jean Dujardin et dont les épisodes sont dévoilés par France Télévisions, une autre figure bien connue du public va voir ses aventures adaptées en série et en live action ("la prise de vues réelles", avec de vrais acteurs, pour les non initiés).

Annoncé en mars dernier au festival Séries Mania, le projet se concrétise avec le début des prises de vue, annoncées le mercredi 2 octobre. Le tournage a ainsi débuté en Espagne, alors que France Télévisions et Disney+ ont fait connaître leur nouvelle collaboration. Produite par Federation Studio France en coproduction avec Un Pour Tous Productions, Lucky Luke adaptera la BD iconique de Morris et Goscinny. Au total, 8 épisodes rythmeront ce qui est annoncé comme une comédie d'aventure.

© Federation Studios - Un pour tous production

Pour l'heure, on ne sait pas dans le détail quelle(s) aventure(s) du cow-boy qui tire plus vite que son ombre sera mise en scène dans cette nouvelle série. Mais qui dit live action, dit véritable interprète pour Lucky Luke. C'est le comédien Alban Lenoir, star d'action sur Netflix avec Balle perdue, Aka ou Le salaire de la peur, qui a été choisi pour incarner le héros de bande-dessinée. Il succède à Jean Dujardin, encore lui, qui avait joué le personnage dans un film sorti en 2009. Pour l'heure, on ne sait pas quels acteurs complètent le casting, et notamment le nom des comédiens qui pourraient incarner les célèbres frères Dalton, principaux antagonistes de la BD.

Pour ceux qui n'ont pas été bercés par ce western, Lucky Luke est une bande dessinée belge dont la diffusion a débuté en 1946 et est devenue l'une des plus vendues en Europe. Le dessinateur Morris a imaginé ces aventures mettant en scène un cow-boy flegmatique qui tire plus vite que son ombre et affronte les criminels de l'Ouest américain sur son cheval, Jolly Jumper. Depuis la mort de Morris en 2001, c'est le dessinateur Achdé qui a repris le flambeau.

Pour ce qui est de la série avec Alban Lenoir, celle-ci sera mise en ligne d'abord sur la plateforme de streaming par abonnement Disney+, avant d'être diffusée par la suite sur les chaînes de France Télévisions. Pour l'heure, la date de sortie n'a pas été dévoilée.