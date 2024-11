Umjolo : une comédie romantique venue tout droite d'Afrique du Sud sur Netflix

"Umjolo : folle amoureuse" est une comédie romantique sud-africaine qui suit quatre femmes lors d'un mariage. Ce film réalisé par Fikile Mogodi est disponible en streaming sur Netflix depuis le 8 novembre 2024.

Umjolo : folle amoureuse est une comédie romantique qui arrive tout droit d'Afrique du Sud et devrait réjouir les amateurs de drames amoureux et de romances passionnées. Ce film, écrit par Thuli Zuma et réalisé par Fikile Mogodi, est un film choral, c'est-à-dire qui suit plusieurs personnages dont le destin s'entrecroise comme Valentine's Day ou Love Actually. Et quel meilleur moment qu'un mariage pour parler d'amour ?

Ce Plan de Table (2012) version sud-africaine vient rejoindre la liste de films du pays disponibles sur Netflix comme A Soweto Love Story ou Seriously Single. Le film Umjolo : folle amoureuse est disponible sur Netflix depuis le 8 novembre 2024.

Quelle est l'intrigue de Umjolo : folle amoureuse ?

La Saint Valentin c'est LA fete de l'amour, partout dans le monde. Le jour de la Saint Valentin, Cupidon célèbre les amoureux mais s'amuse parfois a les mettre a l'épreuve. Un couple d'amoureux a choisi ce jour pour s'unir pour la vie, et un air de romance flotte dans l'air, mais pour les invités et les jeunes époux, ce romantisme peut parfois frôler le chaos... Cette journée spéciale va-t-elle briser ou combler les cœurs ?

Quel casting pour Umjolo : folle amoureuse ?

Shezi Sibongiseni : Lethu

Lethu Tyson Mathonsi : Lucky

Lucky Thobeka Shangase : à définir

à définir Gugu Gumede : à définir

à définir Ntando Menzi Ncube : à définir

à définir Yonda Thomas : à définir

à définir Baby Cele : à définir

à définir Tina Redman : à définir

Ou visionner Umjolo : folle amoureuse en streaming ?

Le film Umjolo : folle amoureuse est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix depuis le 8 novembre 2024. Lancé en 2007 le service au N rouge est leader sur le marché du streaming et doit notamment sa réputation à sa large sélection de contenus internationaux. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner à l'une des différentes formules comprises entre 5,99 et 19,99 euros par mois.