Pedro Páramo : un chef d'oeuvre de la littérature mexicaine devient un film Netflix

Nouveau film mexicain inspiré d'un chef d'oeuvre de la littérature : Pedro Páramo débarque sur Netflix. Les infos sur le programme.

Pedro Páramo, l'un des romans parmi les plus importants de la littérature mexicaine, écrit par l'auteur Juan Rulfo et publié en 1955, trouve une nouvelle traduction en images. Après un premier film du même nom, signé du réalisateur Carlos Velo, en compétition officielle au Festival de Cannes en 1967, Netflix adapte aussi le chef d'oeuvre. Les commandes de la réalisation ont été laissées à Rodrigo Prieto, d'origine mexicaine et dont c'est la première réalisation puisque son métier était jusqu'à présent directeur de la photographie (Killers of the Flower Moon, Barbie, The Irishman, Le secret de Brokeback Mountain).

Concernant le casting, la production a choisi Manuel Garcia-Rulfo. Connu d'un public international avec son premier rôle dans La Défense Lincoln et un second rôle dans Jurassic World : Renaissance. À ses côtés : Tenoch Huerta, vu dans Black Panther : Wakanda Forever, Dolores Heredia ou encore Ilse Salas, vue dans Le Bureau des légendes.

Quelle est l'intrigue du film Pedro Páramo ?

À la mort de sa mère, Juan Preciado retourne dans son lointain village natal pour retrouver son père, Pedro Páramo. Il atterrit dans une ville fantôme où il rencontre de mystérieux personnages et découvre la quête effrénée de richesse et de pouvoir menée par son défunt père. Passé et présent s'entremêlent tandis que se dévoile la vérité sur Pedro Páramo et la recherche de son amour d'enfance.

Quels acteurs au casting du film Pedro Páramo ?

Manuel Garcia-Rulfo : Pedro Páramo

Tenoch Huerta : Juan Preciado

Dolores Heredia : Eduviges

Ilse Salas : Susana San Juan

Héctor Kotsifakis : Fulgor Sedano

Mayra Batalla : Damiana

Roberto Sosa : Renteria

Giovanna Zacarias : Dorotea

Noé Hernández : Abundio

Où voir le film Pedro Páramo en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Pedro Páramo en exclusivité sur Netflix depuis le 6 novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).