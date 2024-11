Beatles '64 : revivez l'ascension du groupe mythique sur Disney+

Beatles '64 est un documentaire américano-britannique qui retrace l'ascension des Beatles aux US. Ce documentaire est disponible en streaming depuis le 29 novembre 2024 sur la plateforme Disney +.

Message à tous les fans des Beatles : préparez-vous à découvrir le groupe mythique comme vous ne l'avez jamais vu dans le documentaire Beatles '64, grâce à des images d'archives rares qui retracent l'ascension fulgurante des quatre Anglais en territoire américain. Ce documentaire a connu une première version en 1991, appelée The Beatles: The First U.S. Une réédition DVD est ensuite parue en 2003.

La version 2024 est produite par Martin Scorsese est réalisée par David Tedeschi, un fan des Beatles puisqu'il s'était déjà intéressé à George Harrison, dans le documentaire George Harrison : Living in the Material World. Pour ce nouveau documentaire, David Tedeschi a récupéré les meilleures images des précédents documentaires et a rajouté 17 minutes d'images et de vidéo inédites, soigneusement sélectionnées parmi plus de 11 heures d'archives vidéo. Pour une expérience totalement immersive, ces images ont été remixées en 4K par le studio Park Road Post (The Beatles : Get back, Let it be).

Ce documentaire exclusif a été présenté en avant-première le 24 novembre 2024 au Hudson Square Theater de New York et un vinyle de collection a été commercialisé pour l'occasion le 22 novembre 2024 par Apple Studio. Le documentaire Beatles '64 est disponible en streaming depuis le 29 novembre 2024 sur la plateforme Disney+.

De quoi parle Beatles '64 ?

Europe, 1963, les Beatles cartonnent au Royaume Unis et en Europe, mais ne sont pas encore parvenus à convertir les US. À force d'acharnement et de publicité, leur cinquième tube I want to hold your hand, est finalement diffusé et commercialisé outre-atlantique par Capitols record. Ce morceau est conçu pour plaire au public outre-Atlantique et c'est un succès ! Le hit se hisse en tête des charts US et le 7 février 1964, les quatre membres du groupe débarquent à New York sous les acclamations de leurs nouveaux fans américain. Commence alors une tournée dans tout le pays qui va contribuer construire à la légende des quatre natifs liverpuldiens et lancer une véritable Beatles Mania dans le monde entier.

Où découvrir Beatles '64 en streaming ?

Beatles '64 est disponible en streaming sur la plateforme Disney ++. Depuis sa création en 2019, la plateforme propose de nombreux contenus, dont tous les films des franchises Marvel et Star Wars, ainsi que des films et séries exclusifs. Pour visionner Beatles '64 vous pouvez vous abonner au service a partir de 5,99 euros par mois (avec publicités).