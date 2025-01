Le tueur au calendrier : l'adaptation du thriller allemand débarque sur Prime Video

"Le tueur au calendrier" est un thriller allemand adapté du roman à succès du maître du crime germanique, Sebastian Fitzek. Ce film est disponible en streaming depuis le 16 janvier 2025 sur Prime Video.

Le tueur au calendrier est un thriller horrifique, adapté du roman L'accompagnateur de Sebastian Fitzek, le maître du crime allemand. Réalisé par Adolfo J. Kolmerer (Abikalipse, Justice) ce film s'inscrit dans la lignée des thrillers à rebondissements, alors que chaque personnage semble cacher de lourds secrets et où on ne découvre le tueur qu'à la dernière minute. Il n'hésite pas non plus à explorer des sujets plus sombres comme la thématique des violences conjugales.

Depuis la démocratisation des plateformes de streaming, le cinéma international, et notamment allemand, a su se faire une place de choix dans les charts, à l'instar de la série Maxton Hall, également disponible sur Prime Video. De son côté, Le tueur au calendrier est disponible en streaming sur la plateforme d'Amazon depuis le 16 janvier 2025

Quelle est l'intrigue du film Le tueur au calendrier ?

Jules est opérateur téléphonique. Tous les soirs, il accompagne des femmes qui se déplacent seules dans Berlin et se sentent en danger. Un jour, il reçoit l'appel de Klara, une jeune femme qui prétend être poursuivie par un tueur en série : le tueur au calendrier. Le tueur prévient sa future victime de la date de sa mort, en lui laissant cependant une chance de survivre. Pour ça, elle doit tuer à son tour. Klara a été chargée de tuer son mari violent. Mais comme elle n'a pas pu s'y résoudre, le soir de sa mort présumée a sonné. Jules promet alors de la protéger.

Quel casting pour Le tueur au calendrier ?

Luise Heyer

Sabin Tambrea

Friedrich Mücke

Rainer Bock

Romy Miesner

Andreas Döhler

Shadi Eck

Dennenesch Zoudé

Isabel Thierauch

Où découvrir Le tueur au calendrier en streaming ?

Le film Le tueur au calendrier est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 16 janvier 2025. Pour découvrir ce thriller allemand tiré d'un best-seller ainsi que d'autres films a suspens comme Night Call ou encore Gone Girl, vous pouvez vous abonner au service du géant Amazon pour 6,99 euros par mois.