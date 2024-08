One Fast Move : de quoi parle le film de Prime Video avec un acteur de Riverdale ?

Action et aventure bientôt sur Prime Video avec un film autour du parcours d'un jeune homme qui rêve d'être pilote de moto professionnel. Les infos sur le programme.

Amateurs de moto, ne passez pas votre chemin, ce film est fait pour vous. Prime Video programme la sortie le 8 août 2024 du film One Fast Move qui mélange le thème de la course avec une quête plus intime, le héros cherchant son père. Acteur ayant fait des apparitions dans de grosses franchises télévisuelles comme S.W.A.T., Fear the Walking Dead, NCIS: Enquêtes spéciales ou encore Lucifer, Kelly Blatz réalise ici son premier long métrage.

One Fast Move a été inspiré par mon amour des films de sport classiques et exaltants comme The Fighter, Ford contre Ferrari et Rocky ", a déclaré à Entertainment Weekly le scénariste et réalisateur, passionné de moto. À l'occasion de ce film, plusieurs comédiens de séries très connues sont réunis : K.J. Apa (Archie dans Riverdale), Laia Reficco (Noa Olivar dans Pretty Little Liars) et Austin North dans (Topper dans Outer Banks). Eric Dane (Grey's Anatomy, Euphoria) fait aussi partie du casting puisqu'il joue le père de K.J. Apa.

Quelle est l'intrigue du film One fast move?

Fraîchement sorti de prison et fauché, un ancien soldat est à la recherche de son père afin qu'il l'aide à poursuivre son rêve de devenir un pilote de moto professionnel. Avec l'aide de son amoureuse et du propriétaire d'un magasin de motos qui lui sert de mentor, il commence à briser les murs que l'absence de son père a érigés.

Quels acteurs au casting du film One Fast Move ?

K.J. Apa : Wes Neal

Eric Dane : Dean Liller

Edward James Olmos : Abel

Maia Reficco

Austin North : Cody

Jackson Hurst : Bobby

Gary Weeks : Jim

Claire Bronson : Laura Neal

Libby Blake : Nikki

Rose Bianco : Sofia

Où voir le film One Fast Move en streaming ?

Vous pourrez visionner le film One Fast Move en exclusivité sur Prime Video. Il est disponible à partir du 8 août 2024 à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.