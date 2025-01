The Recruit : la série d'espionnage de Netflix revient pour une deuxième saison

The Recruit est une série d'aventure et d'espionnage exclusive Netflix. Apres une premiere saison diffusée depuis 16 décembre 2022, la saison 2 est disponible en streaming depuis le 30 janvier 2025.

The Recruit est une série qui suit les aventures d'un jeune avocat embarqué dans une affaire d'espionnage international. Aux commandes de ce programme porté par Noah Centino, révélé dans A tous les garçons que j'ai aimés, on retrouve Doug Liman, le réalisateur de La mémoire dans la peau et Alexy Hawley, le créateur d'une autre série à succès Netflix, The Rookie.

Après une première saison diffusée depuis le 16 décembre 2022, Netflix annonce la deuxième saison en janvier 2023. Vous pouvez désormais découvrir les nouvelles aventures de The Recruit, accessibles en streaming depuis le 30 janvier 2025, toujours sur la plateforme au N rouge. Pour le moment, aucune saison 3 n'est confirmée.

Quelle est l'intrigue de The Recruit ?

Owen Hendricks est un jeune avocat fraîchement diplômé. Seulement âgé de 24 ans, il parvient à rejoindre le département juridique de la CIA pour traiter les menaces de fuites d'informations confidentielles. Sa mission de bureau prend un tournant inattendu, et agité, lorsqu'Owen se retrouve malgré lui embarqué dans une affaire d'espionnage international. S'il veut survivre, le jeune homme maladroit va rapidement devoir apprendre à se comporter comme le plus intrépide des agents de terrain.

Quel casting pour The Recruit ?

Noah Centineo : Owen Hendricks

Owen Hendricks Daniel Quincy Annoh : Terrence Hoffman

Terrence Hoffman Vondie Curtis-Hall : Walter Nyland

Walter Nyland Kristian Bruund : Janus Ferber

Janus Ferber Laura Haddock : Max Meladze

Max Meladze Colton Dunn : Lester Kitchens

Lester Kitchens Aarti Mann : Violet Ebner

Violet Ebner Fivel Stewart : Hannah Copeland

Où visionner The Recruit en streaming ?

La saison 1 de The Recruit est disponible en streaming depuis le 16 décembre 2022 sur le service de Netflix. La saison 2 est également en ligne depuis le 30 janvier 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que tous les contenus d'action et d'espionnage comme Carry-on ou The Night Agent, vous pouvez vous abonner à la plateforme au N rouge à partir de 5,99 euros par mois (pour l'abonnement le moins cher avec publicités, d'autres offres plus chères existent également).