Zero Day : de quoi parle la nouvelle série Netflix avec Robert De Niro au casting ?

Robert De Niro est à l'affiche du thriller politique de Netflix mise en ligne le 20 février 2025.

"This will happen again" (Ceci se reproduira). Terreur sur le pays avec cette nouvelle série Netflix qui met en scène une attaque informatique de grande envergure qui a coûté la vie à plus de 3.000 personnes et paralyse le pays , le plongeant dans un chaos total. Avec cette menace inscrit sur tous les écrans que tout recommence rapidement... Le thriller politique Zero Day est sorti le 20 février sur Netflix sous la forme de six épisodes, d'après un scénario tendu d'Eric Newman (le showrunner de Narcos), Noah Oppenheim (scénariste du Labyrinthe, Divergente 3 et Jackie) et Michael Schmidt.

Il avait bien déjà joué dans une production pour une plateforme (The Irishman de Martin Scorsese) mais jamais dans une série (ou du moins jamais dans un rôle fictif, il a déjà incarné son propre rôle sur le petit écran) : c'est chose faite à 81 ans puisque Robert De Niro tient le rôle principal dans cette série. Il est entouré d'Angela Bassett (Tina, Malcolm X, Black Panther), Lizzy Caplan (Masters of Sex, Lolita malgré moi), Jesse Plemons (Breaking Bad, Fargo) ou encore Connie Britton (American Horror Story, Dirty John).

Quelle est l'intrigue de la série Zero Day ?

L'ancien Président des Etats-Unis George Mullen travaille à ses mémoires quand une cyberattaque de très grande ampleur lui vaut d'être rappelé par la nouvelle Présidente. Il va s'atteler à une lourde tâche : enquêter sur la conspiration qui vaut au pays d'être à feu et à sang.

Quels acteurs au casting de la série Zero Day ?

Robert De Niro : Président George Mullen

Lizzy Caplan : Alexandra Mulle

Angela Bassett : Présidente Michell

Jesse Plemons : Roger Carlson

Connie Britton : Valerie Whitesell

Joan Allen : Sheila Mullen

Matthew Modine : Richard Dreyer

Mozhan Navabi : Melissa Kornblau

McKinley Belcher III : Carl Otieno

Cuyle Carvin : Agent Tom McCarhty

Dan Stevens : Evan Green

Bill Camp : Directeur CIA Lasch

Clark Gregg : Robert Lyndon

Edi Gathegi : Carl

Michael Bonini : Matthew

Où voir la série Zero Day en streaming ?

Pour regarder Zero Day, série disponible à partir du 20 février 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).