Ce nouveau documentaire de Netflix va émouvoir les abonnés

Daughters est un documentaire qui suit des filles et leurs pères incarcérés. Initialement présenté au festival de Sundance, ce film est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 14 août 2024.

Daughters est un film documentaire réalisé par la cinéaste Natalie Rae and la CEO de Girls for a Change, Angela Patton. Les deux réalisatrices se sont intéressées à un programme de réhabilitation pénitentiaire visant à renforcer les liens entre des prisonniers afro-américains et leurs enfants restés à l'extérieur. Ce film a initialement été présenté au festival de Sundance le 22 janvier 2024.

Ce festival, réputé pour ses contenus alternatifs qui met en lumière le cinéma indépendant américain, lui a décerné le Festival Favorite Award (le film préféré du festival) et le prix du public pour un documentaire. Un prix que le film remporte également au festival de Cinetopia. C'est Netflix qui a été choisi pour faire découvrir le film au grand public. Il est diffusé en streaming sur la plateforme dès le 14 août 2024.

Quel est le sujet du documentaire Daughters ?

Angela Patton est à la tête de l'ONG Girls for change. Elle milite notamment pour que les jeunes femmes puissent conserver des liens avec leurs pères emprisonnés. Dans des communautés où le taux d'incarcération est élevé, ces séparations longue durée ont souvent des conséquences délétères sur la famille.

Pour maintenir le lien, l'ONG est à l'initiative d'un programme implémenté dans une prison de Washington pour réunir des filles et leurs pères lors d'une soirée dansante "Père Fille" (NDLR Une tradition très appréciée aux US, mais peu développée en Europe).

Cette soirée représentera pour certaines fillettes l'unique occasion d'entrer en contact physique avec un père qui a parfois écopé de peines de plusieurs décennies. Les deux réalisatrices suivent pour l'occasion quatre familles, de la préparation au grand soir et explorent les liens qui unissent ces jeunes filles à leur "Daddy".

Où visionner le documentaire Daughters ?

La plateforme de streaming Netflix est célèbre pour son éclectisme et ses contenus aussi divers que variés. Ses abonnés connaissent notamment ses docu-séries et ses true crimes à sensation (Tiger King, Making a Murderer) mais la plateforme propose également des productions pédagogiques comme l'ultra populaire Notre Planète. Pour découvrir Daughters dès le 14 août 2024 et tous les autres documentaires Netflix, vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 5,99 euros par mois (pour l'abonnement le moins cher mais avec publicités, d'autres offres plus coûteuses existent également).