Rebel Ridge : des policiers corrompus et un complot mortel dans le nouveau thriller de Netflix

Rebel Ridge est un film d'action et thriller américain réalisé par Jeremy Saulnier. Le blockbuster est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 6 septembre 2024.

Une conspiration, des policiers corrompus, un ancien marin prêt à tout pour protéger sa famille... Le nouveau film Netflix réalisé par Jeremy Saulnier a tout pour plaire aux fans d'action. Pourtant, Rebel Ridge a failli ne jamais voir le jour. Lorsque le projet est lancé en 2019, c'est l'acteur John Boyega (nouvelle trilogie Star Wars, disponible sur Disney+) qui doit incarner le rôle principal.

Le tournage est interrompu une première fois à cause du COVID, puis John Boyega quitte le tournage pour "raisons familiales" en juin 2021. Le tournage reprend pour de bon début 2022, avec Aaron Pierre pour remplacer Boyega. Le tournage s'achève en juillet 2022 et en mars 2024, Jeremy Saulnier annonce la sortie prochaine du film. Rebel Ridge est mis en ligne en streaming sur Netflix le 6 septembre 2024.

Quelle est l'intrigue de Rebel Ridge ?

Shelby Springs, Tenessee, Terry Richmond est venu payer la caution qui permettra de libérer son cousin de prison. La caution est alors saisie par les forces de l'ordre locales, dirigées par le chef Sandy Buurne. S'il peut compter sur l'aide de Summer McBride, une greffière intègre, tous deux se retrouvent au cœur d'un complot de grande ampleur qui menace les habitants de la ville. Terry va tout faire pour récupérer sa caution et libérer la ville du joug des policiers, quitte à utiliser des méthodes très spéciales, qu'il tient de son passé mystérieux dans la marine américaine.

Quel est le casting de Rebel Ridge ?

Aaron Pierre : Terry Richmond

Terry Richmond Don Johnson : Sandy Burnne

Sandy Burnne AnnaSophia Robb : Summer McBride

Summer McBride James Cromwell : Le juge

Le juge Emory Cohen : Steve Lann

Steve Lann Steve Zissis : Elliot

Elliot David Denman : Evan Marston

Evan Marston Zsane Jhe : Jessica Sims

Jessica Sims Al Vicente : l'officier de probation

Où voir Rebel Ridge en streaming ?

Le film Rebel Ridge est mis en ligne en streaming sur Netflix le 6 septembre 2024. La plateforme est passée maîtresse dans les blockbusters et propose de nombreuses exclusivités, en format séries comme en format film. Pour découvrir Rebel Ridge, mais aussi The Union ou En Plein Vol, d'autres films d'action à mille à l'heure, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 5,99 euros par mois (offre avec publicités, d'autres offres, plus chères, sont sans publicités).