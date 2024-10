Gundam Requiem for vengeance : la franchise japonaise est de retour sur Netflix

Gundam : Requiem for vengeance est une série animée de science fiction japonaise de la franchise Gundam. Les 6 épisodes de la série sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 17 octobre 2024.

Gundam : Requiem for vengeance est le dernier-né de la franchise Gundam. Depuis 1979, l'univers a donné naissance à plus de 50 films et séries d'animation. Requiem for vengeance est le deuxième contenu de la franchise uniquement animé par ordinateur et le premier pour lequel on a utilisé la technologie du logiciel Epic Game unreal engine 5.

Malgré ces nouveautés, les fans de l'univers Gundam ne seront pas déçus. Entre batailles épiques et robots géants, Gundam : Requiem for vengeance reprend fidèlement les thèmes de la franchise et va lui permettre de séduire un nouveau public avec des sujets universels comme le sacrifice, l'attachement ou encore les conséquences de la guerre. Gundam requiem for vengeance est disponible en streaming depuis le 17 octobre 2024 sur le service de Netflix.

Quelle est l'intrigue de Gundam : Requiem for vengeance ?

An 0079, le duché intergalactique de Zeon clame son indépendance vis à vis de la fédération terrienne. Le conflit qui ronge la terre et l'espace est d'une violence extrême, et malgré tous les efforts des Mobil Suits, les combats stagnent. Alors que la fédération terrienne reprend du terrain, Zeon mandate Iria Sorari, une pilote d'élite de l'escadron des Loups Rouges. Mais la jeune femme, et Zeon avec elle, vont devoir s'allier à la fédération pour affronter une menace bien plus dangereuse qui pourrait anéantir l'humanité.

Quelles voix pour Gundam : Requiem for vengeance ?

Iria Solari : Nanako Mori (VO)/ Celia Massingham (Anglais)

Kneeland LeSean : Shōya Ishige (VO)/ Lavance (Anglais)

Reid "Chubs" Ghelfi : Shunichi Maki (VO)/ James Watt (Anglais)

Kale Zavaleta : Ryūnosuke Watanuki(VO) / Daniel Wishes (Anglais)

Ander Heaton : Ryōsuke Hara (VO) / Andrew Woolner (Anglais)

Ony Kasuga : Takeo Ōtsuka (VO) / Maxwell Powers (Anglais)

Hailey Arhun : Maki Kawase (VO) / Jessica Spies (Anglais)

Alfee "Gearhead" Zydos : Hiroshi Naka (VO) / Maurice Shelton (Anglais)

Où visionner Gundam : Requiem for vengeance ?

Les six épisodes de Gundam : Requiem for vengeance sont disponibles en streaming sur le service de Netflix depuis le 17 octobre 2024. La plateforme du géant au N rouge diffuse également Mobil Suit Gundam et Mobil Suit Gundam II, deux autres animés cultes de la franchise. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner au service via une des trois formules, comprises entre 5,99 euros par mois et 19,99 euros par mois.