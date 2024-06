Sweet Tooth : à quelle heure sort la saison 3 sur Netflix ?

SWEET TOOTH NETFLIX. La série de science-fiction "Sweet Tooth" revient pour une troisième saison jeudi. Mais à quelle heure découvrir les nouveaux épisodes ?

Sweet Tooth est de retour pour une troisième saison cette semaine. Inspirée de la saga DC Comics de Jeff Lemir, la série fantastique créée par Jim Mickle et produite par Robert Downey Jr. et sa femme a fait un carton en 2021 sur Netflix. Les abonnés peuvent découvrir les nouveaux épisodes le 6 juin 2024. Comme c'est toujours le cas avec les contenus originaux de la plateforme de streaming, c'est à partir de 9h01 que la nouvelle saison sera disponible en France.

Les fans de la série retrouveront le jeune Gus, mi-humain, mi-cerf, et ses amis hybrides dans de nouvelles aventures trépidantes. Dans la saison 3 de Sweet Tooth, Gus et ses amis se lancent dans une expédition éprouvante avec l'espoir de trouver un remède au Fléau et découvrir la vérité sur les hybrides. Christian Convery est de retour dans le rôle principal, aux côtés de Nonso Anozie et Adeel Akhtar.

Dans l'univers de Sweet Tooth, les humains ont été décimés par un mystérieux virus, ce qui a favorisé l'apparition d'hybrides, mi-humains, mi-animaux. Gus, un jeune garçon-cerf qui a vécu pendant dix ans loin de tout avec son père se trouve obligé de partir à la découverte de ce qu'il reste de l'Amérique afin de trouver des réponses sur ses origines. En chemin, il se fait des amis improbables et rencontre des ennemis inattendus. En effet, dans ce monde où les hybrides sont pourchassés, le danger est partout. Dans la saison 2 de Sweet Tooth, la suite des évènements s'annonce encore plus sombre et dangereuse pour le jeune Gus.

Quels acteurs au casting de Sweet Tooth ?

Christian Convery : Gus

Nonso Anozie : Jepperd

Adeel Akhtar : Dr Singh

Will Forte : Richard

Amy Seimetz : Birdie

Stefania LaVie Owen : Ours

Dania Ramirez : Aimee Eden

Aliza Vellani : Rani Singh

Neil Sandilands : Général Abbot

Naledi Murray : Wendy

Marlon Williams : Johnny

Christopher Cooper Jr. : Teddy Turtle

Yonas Kibreab : Finn Fox

Sweet Tooth est disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pour voir la série (et profiter également des autres séries du catalogue), il suffit donc de se connecter à son compte Netflix. Rappelons que l'abonnement est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 19, 99 € par mois (abonnement Netflix Premium).