Ne cherchez pas la nouvelle petite amie de Leonardo DiCaprio, il vient de démentir une relation

La vie sentimentale de Leonardo DiCaprio ne manque pas d'alimenter les tabloïds mais également les commentaires des internautes, qui lui reprochent de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes. Récemment, l'acteur de 48 ans a démenti deux nouvelles rumeurs.

La vie amoureuse de Leonardo DiCaprio fait souvent l'objet de spéculations, mais aussi de moqueries, lié à l'âge de ses différentes compagnes. Âgé de 48 ans, l'acteur à l'affiche de Killers of the Flower moon de Martin Scorsese n'a jamais été en couple avec une jeune femme âgé de plus de 27 ans. L'écart d'âge entre le comédien oscarisé et ses conquêtes fait l'objet de plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux au point de devenir un mème récurent.

Par le passé, c'est aux bras de Gisele Bündchen (de 1999 à 2004), Bar Refaeli (de 2005 à 2010), Blake Lively (2011), Erin Heatherton (2012), Toni Garrn (2013-2014), Kelly Rohrbach (2015), Nina Agdal (2016 à 2017) que "Léo" a paradé sur les tapis rouges. Toutes avaient 25 ans ou moins au moment de leur rupture. Après son idylle de cinq ans avec Camila Morrone (âgée de 25 ans au moment de leur rupture en juin 2022), l'acteur né en 1974 a été aperçu ces derniers mois au bras du mannequin Gigi Hadid (27 ans) et de Victoria Lamas (23 ans). Ces romances n'ont jamais été officialisées ni confirmées par le comédien, alimentant les rumeurs sur la vie amoureuse du célibataire le plus convoité d'Hollywood.

Plus récemment, Leonardo DiCaprio fait l'objet de rumeur d'une relation amoureuse avec une certaine Eden Polani. Ce top model âgé de 19 ans a été photographiée aux côtés de l'acteur de Titanic lors d'une fête à Los Angeles le 31 janvier dernier. DiCaprio a démenti toute rumeur de romance avec la jeune femme par le bais de son entourage, auprès du magazine People : "Ce n'est pas parce que Leo parle ou est assis avec une fille qu'il sort avec elle." il a également démenti toute relation avec l'animatrice de Love Island, Maya Jama (28 ans), en avril dernier. Officiellement donc, Leonardo DiCaprio est toujours célibataire...