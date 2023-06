Ces deux acteurs se sont mariés, et vous ne saviez probablement pas qu'ils étaient en couple

Certaines romances de star de cinéma sont plus visibles que d'autres. Mais vous ne saviez peut-être pas que ces deux acteurs connus étaient en couple, et ils viennent juste de se marier !

Les romances se font et se défont à Hollywood, à tel point que ce n'est pas toujours facile de suivre les histoires d'amour des acteurs et actrices. Mais certaines histoires d'amour durent plus que d'autres, et parfois dans la plus grande discrétion ! A la surprise générale, samedi 10 juin 2023, la comédienne Naomi Watts a annoncé son mariage avec son partenaire de longue date sur son compte Instagram.

L'actrice qui a été révélée dans Mulholland Drive, avant de faire sensation dans la série The Watcher plus récemment, sur Netflix, a dit oui à un autre acteur, qui s'est illustré dans de nombreux longs-métrages, comme Big Fish, Mission Impossible 3, Watchmen et dans les séries The Morning Show.

Naomi Watts et Billy Crudup sont effectivement en couple depuis 2017, et se sont unis après six ans de relation. S'ils se sont rencontrés pour la première fois en 2009, c'est sur le plateau de tournage de la série télévisée Gypsy, annulée au bout d'une saison sur Netflix, que leur romance est née.

Mais les deux jeunes mariés ont longtemps été très discrets sur leur vie privée, n'apparaissant que rarement côte à côte sur les tapis rouges. Ils ont en effet fait une apparition commune pour la première fois en février 2022 à l'occasion des SAG Awards. Depuis, ils affichent leur bonheur sur scène, sur les tapis rouges, et sur les réseaux sociaux ! Auparavant, Naomi Watts a été en couple avec l'acteur Liev Schreiber (Ray Donovan), tandis que Billy Crudup a partagé la vie de Claire Danes (Homeland).