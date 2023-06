Robert Downey Jr se confie sur son temps passé en prison : "C'était comme être sur une autre planète"

Dans les années 1990, Robert Downey Jr. a fait un passage par la case prison suite à ses problèmes de drogue et d'alcool. L'interprète d'Iron Man est revenu avec candeur sur ce moment compliqué de sa vie.

Robert Downey Jr a joué la carte de la transparence. Interviewé récemment dans Armchair Expert, podcast à succès outre-Atlantique, l'interprète d'Iron Man, bientôt à l'affiche du film Oppenheimer de Christopher Nolan, s'est confié avec candeur sur ses années passées en prison, dans les années 1990. Le comédien a été arrêté en 1996 pour possession de drogue et d'armes. Trois ans plus tard, après avoir violé sa liberté conditionnelle, Robert Downey Jr. a été condamné à trois ans de prison, mais n'est finalement resté que 15 mois derrière les barreaux.

Cette expérience d'un an et trois mois aura pourtant été marquante pour Downey Jr. L'acteur américain de 58 ans raconte avoir été envoyé dans un centre de détention, qui détermine ensuite dans quel établissement pénitentiaire vont chaque criminel : "C'est sans doute l'endroit le plus dangereux où j'ai jamais été de ma vie [...] que ce soit un criminel de niveau 1, 2, 3 ou 4, [tout le monde est là]", a-t-il expliqué. "On pouvait sentir le mal dans l'air." L'acteur qui a, depuis, évolué dans la franchise Marvel sous les traits de Tony Stark, a décrit le lieu comme un "quartier vraiment dangereux. Il n'y avait aucune opportunité, seulement des menaces."

Par la suite, Robert Downey Jr. a été transféré dans l'établissement pénitentiaire où il a passé "plus d'un an" : "Marcher dans la cour où vous allez passer plus d'un an pour la première fois, la chose la plus proche à laquelle je peux l'associer est d'être envoyé sur une planète lointaine où il n'y a aucun moyen de rentrer chez soi tant que les planètes ne sont pas alignées".

Robert Downey Jr. est formel : son incarcération a été "l'une des pires choses" qui lui soient jamais arrivées. Néanmoins, avec le temps, l'acteur a fini par trouver sa routine et à s'adapter à ce changement de vie. Après être sorti de prison et avoir arrêté la consommation de drogue et d'alcool, Robert Downey Jr. a totalement changé de vie pour devenir l'un des acteurs les plus connus de sa génération.