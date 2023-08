Récemment papa, Daniel Radcliffe donne des nouvelles de son premier enfant

L'interprète d'Harry Potter est devenu papa pour la première fois au printemps 2023. Il a récemment révélé le sexe du bébé et confié son premier ressenti sur sa paternité.

Dans le plus grand secret ou presque, Daniel Radcliffe est devenu papa au printemps dernier. Âgé de 33 ans, l'interprète d'Harry Potter et sa compagne, l'actrice Erin Drake, ont donné naissance à un petit garçon il y a quelques mois, en avril. Habituellement très discret, le comédien s'est récemment confié sur les joies de la paternité au micro d'Extra, sans toutefois révéler le prénom du bébé. "Il est très mignon", a notamment révélé Daniel Radcliffe. "On a passé la phase des cris et il nous fait maintenant sourires et des gazouillis".

L'acteur britannique a toutefois admis que ces derniers mois ont été "fous" pour la petite famille, ajoutant que "c'est aussi la meilleure chose qui [lui] soit jamais arrivée". Auparavant, auprès d'Entertainment Weekly, l'interprète du jeune sorcier à la cicatrice avait expliqué que c'était "un vrai privilège" d'avoir du temps avec son fils. A tel point qu'il envisage de moins travailler au cours des prochaines années, pour passer du temps avec son enfant, sans pour autant envisager de mettre un terme à sa carrière d'acteur.

Si leur image d'enfants et d'ados leur colle à la peau et si on a du mal à les imaginer dans un rôle paternel, plusieurs acteurs majeurs de la saga Harry Potter sont déjà devenus papas. En 2020, Rupert Grint, interprète de Ron Weasley, est aussi devenu père d'une petite fille, tout comme Devon Murray (Seamus Finnigan) qui a eu un fils en 2021 et Oliver Phelps (George Weasley), père depuis 2016. L'actrice Bonnie Wright, qui jouait Ginny Weasley, a également annoncé sa première grossesse en avril dernier.