Quand Niels Schneider avouait son coup de foudre pour Virginie Efira : "Dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique"

Couple glamour du cinéma français, Virginie Efira et Niels Schneider se sont rencontrés sur le tournage du film "Un amour impossible". Le début de leur romance n'a toutefois pas été évident pour l'acteur.

Virginie Efira et Niels Schneider forment l'un des couples les plus glamours du cinéma français depuis 2018. Cela fait cinq ans que leur romance est au beau fixe, le couple ayant même accueilli un petit garçon en août 2023. Les deux acteurs se sont naturellement rencontrés sur un plateau de tournage, celui du film Un amour impossible.

Réalisé par Catherine Corsini, ce long-métrage sorti le 7 novembre 2018 est l'adaptation du roman de Christine Angot. Les deux acteurs y incarnent deux amants qui se déchirent dans la France des années 1950, surtout lorsqu'un enfant nait de leurs amours.

Si la relation de leur personnage est terriblement complexe dans le long-métrage, celle vécue en coulisses par les deux acteurs est heureusement bien différente. Même si les prémices de leur relation ont pu être tumultueux à vivre, comme Niels Schneider a pu le confier dans l'émission Je t'aime etc. de Daphné Burki, en janvier 2020 : "J'avais la certitude qu'on allait vivre une histoire, mais dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique".

"On ne se disait pas un mot"

L'acteur avoue d'ailleurs avoir ressenti un "coup de foudre" immédiat pour Virginie Efira. Mais Niels Schneider était totalement intimidé par l'actrice franco-belge, à tel point que le reste de l'équipe du film était persuadé qu'ils se détestaient. "On ne se disait pas un mot. Quand on n'était que trois par exemple, et qu'une personne partait, je me disais : 'Oh non, je vais me retrouver seul à côté d'elle'."

Heureusement, l'acteur finit par vaincre sa timidité : "L'attraction que j'éprouvais pour elle était tellement forte que je ne voyais pas comment on aurait pu avoir un autre rapport que celui que j'attendais. Virginie m'éblouissait. Je me suis jeté à l'eau".

Et son coup de foudre était réciproque. "Sa manière de me regarder et de regarder les femmes me plaît terriblement", confiait Virginie Efira au micro de Madame Figaro. Et depuis, ils ne se quittent plus.