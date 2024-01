Santé d'Alain Delon : Alain-Fabien évoque "un état lamentable", une procédure lancée

Nouveaux rebondissements dans l'affaire Delon ce mercredi. Alors que le cadet du monstre sacré du cinéma a donné des nouvelles peu rassurantes sur l'état de son paternel, l'avocat d'Alain Delon a transmis un signalement à la justice pour "mise en danger" de l'acteur.

"Je suis désolé de vous le dire, mon père est dans un état lamentable. Lamentable." C'est avec ces mots qu'Alain-Fabien Delon a évoqué l'état de santé préoccupant de son père Alain Delon, aujourd'hui âgé de 88 ans, au cours d'un entretien avec BFMTV ce mercredi 10 janvier. Revenant sur le conflit qui l'oppose à sa sœur Anouchka Delon, Alain-Fabien a profité de l'occasion pour pousser un véritable coup de gueule contre elle. "Honte à elle de ne pas essayer de passer du temps avec lui. Elle ne le regarde pas quand je dois le mettre au lit, elle détourne le regard. C'est difficile de voir", a-t-il accusé, avant de remarquer : "Moi, je le mets au lit, je le couche tous les soirs, je le sors de son lit, je le mets dans sa chaise roulante, je lui fais à manger, je suis assis avec lui et parfois il m'insulte parce qu'il part un peu en steak." Et d'accuser encore sa sœur aînée : "Je suis ici [à Douchy ndlr.], [si] tu es tellement inquiète pour ton papa, pourquoi tu es repartie en Suisse ?"

​​​​​​​Quelques heures plus tard, dans la soirée, Le Figaro a révélé de son côté que l'avocat de l'acteur, Me Christophe Ayela, avait transmis un signalement à la justice pour "mise en danger" du comédien le 9 janvier. Selon le quotidien, le conseil du comédien s'appuie sur "une lettre alarmante" du médecin suisse de la star, en date du 8 janvier et dans laquelle le docteur alerte sur "l'arrêt brutal de tout traitement médical vital" et dénonce "une absence de continuité des soins en France". Pour l'avocat, Anthony et Alain-Fabien Delon feraient encourir à leur père le risque d'un "décès prématuré" en stoppant ses soins et son suivi médical, ce à quoi s'oppose la fille de l'acteur, Anouchka Delon. L'avocat d'Alain Delon souhaite, de fait, la désignation d'un mandataire judiciaire afin de protéger l'acteur de la décision de ses fils, décision qu'ils auraient prise, selon Anouchka Delon, contre son avis mais également celui de leur père.

Un enregistrement privé publié par Alain-Fabien Delon

Le troisième enfant d'Alain Delon avait annoncé, lundi 8 janvier, sur BFMTV avoir porté plainte contre Anouchka Delon le 22 décembre dernier pour "abus de faiblesse et un nombre incalculable de choses graves". Auprès de BFMTV, il accusait sa sœur "de se faire passer pour la petite fille chérie, tellement soucieuse de l'état de santé de son père" et dénonçait le fait qu'elle ne soit pas venue à leur réunion de famille à Noël. Il l'accusait également de dépenser d'importantes sommes d'argent pour envoyer des gardes du corps pour "l'espionner et le menacer". "Ce sont des méthodes de crapules, de mafieux."

D'abord en retrait de la bataille judiciaire et médiatique qui opposait ses aînés, Alain-Fabien Delon avait pris la parole ce dimanche soir en révélant un enregistrement privé qu'il présente comme une conversation entre son père et sa sœur, enregistrés à leur insu.

Dans cet extrait, on peut entendre ce qui semble être Anouchka Delon dire : "On est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies surtout [...]Le piège va se refermer sur toi." En commentaires, le benjamin des Delon alertait sur l'état de santé du géant du cinéma français, aujourd'hui âgé de 88 ans : "Papa est très affaibli [...] Papa est très anxieux. [...] Papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine. [...] Papa n'est pas toujours cohérent. [...] Papa est suggestible dans son état. [...] Papa ne sait pas quand c'est le matin ou le soir."

Une nouvelle plainte qui déchire le clan Delon

Cette plainte déposée en décembre par Alain-Fabien s'ajoute à toutes celles qui déchirent la famille Delon depuis le début de l'année 2024. Le 4 janvier, l'aîné de la fratrie, Anthony Delon, annonçait dans Paris-Match avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka. Il lui reproche de ne pas l'avoir tenu au courant de la "dégradation cognitive" de leur père.

Il assurait par la suite au micro de BFMTV que cette affaire n'avait rien à voir avec des questions d'héritage, mais que le cœur du conflit était sur le respect des dernières volontés de leur père. Il dit qu'Alain Delon souhaite finir ses jours à Douchy, tandis que sa sœur souhaite le transférer en Suisse. Selon l'aîné du clan, ce désir serait motivé par des raisons fiscales.

Anouchka Delon a contre-attaqué en annonçant porter plainte contre son demi-frère pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement. Le 8 janvier, elle s'est exprimée sur les accusations dont elle fait l'objet au micro de TF1. Elle assure vouloir transférer son père en Suisse "pour qu'il soit traité" médicalement. "Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Ce n'est pas une question d'argent." Par l'intermédiaire de son avocat, Alain Delon a également fait savoir qu'il souhaitait porter plainte contre son aîné pour diffamation.