Mort de Micheline Presle : les plus grands rôles de la doyenne du cinéma français

L'actrice Micheline Presle est décédée à l'âge de 101 ans ce mercredi 21 février 2024. Elle laisse derrière elle une carrière au cinéma ponctuée de plusieurs succès.

À quelques jours des César, le cinéma français pleure sa doyenne. L'actrice Micheline Presle est décédée ce mercredi 21 février 2024. Elle était âgée de 101 ans. Avec Micheline Presle, c'est toute une page du septième art à la française qui se tourne, puisque la comédienne avait débuté sa carrière dans les années 1930 avant de jouer les rôles principaux de longs-métrages marquants, comme Falbalas, Boule de Suif ou Félicie Nanteuil. Elle était également à l'affiche de la série Les Saintes Chéries de 1965 à 1971.

Micheline Presle s'est en effet illustré dans les films des plus grands cinéastes, de Jacques Demy (Peau d'Âne, L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune) à Alain Resnais (I want to go home), Marc Allégret (Parade en sept nuits, La belle aventure) en passant par Fritz Lang (Guerillas), Sacha Guitry (Si Versailles m'était conté, Napoléon...), Philippe de Broca (L'amant de cinq jours) et Claude Chabrol (Le Sang des autres).

Elle se faisait plus discrète depuis les années 2000, mais est quand même apparu dans plusieurs longs-métrages. Elle est au casting de Vénus Beauté, film réalisé par sa fille Tonie Marshall, mais également à l'affiche de Mauvais genres, Chouchou, Grabuge ! ou un homme et son chien.

Micheline Presle était la mère de Tonie Marshall

Micheline Presle a épousé en première noce le joueur de tennis Michel Lefort en 1945, avant de divorcer quatre ans plus tard pour épouser l'acteur et réalisateur américain William Marshall. Au cours de leurs six ans de vie commune, ils auront une fille, la réalisatrice et scénariste Tonie Marshall (Vénus Beauté), qui deviendra la première (et la seule à ce jour) femme césarisée dans la catégorie Meilleure réalisation, avant son décès le 12 mars 2020.