La fille de deux stars du cinéma a fait ses débuts sur Netflix, c'est le portrait craché de sa mère

Vous pouvez retrouver la fille d'un ancien couple très glamour du cinéma sur Netflix.

Il n'est pas rare de voir les fils et filles de stars marcher dans les pas de leurs célèbres parents. Lily Collins, Jaden Smith, Lily-Rose Depp, Jack Quaid, Zoë Kravitz, John David Washington... Ils sont nombreux à avoir rejoint le feu des projecteurs comme papa ou maman. La fille d'un ancien couple phare du cinéma français et international a d'ailleurs fait ses premiers pas dans une série Netflix, en 2025.

Âgée de 21 ans aujourd'hui, elle a débuté sa carrière en 2019 en tant que mannequin pour Dolce & Gabbana. On l'a vue dans plusieurs publicités et couvertures de magazines, avant qu'elle ne se lance dans le métier d'actrice. C'est en 2023 qu'on peut l'apercevoir pour la première fois dans la comédie dramatique italienne Le Bel Été. Elle a également assuré la voix italienne du personnage d'Ennui dans Vice-Versa 2.

Deva Cassel est la fille aînée de l'acteur français Vincent Cassel et de l'actrice italienne Monica Bellucci. Les deux comédiens ont été en couple de 1995 à 2013 et ont eu deux filles. La seconde, Léonie, est née en 2010. Vincent Cassel fréquente désormais le mannequin brésilien Narah Baptista, de 30 ans sa cadette et qui lui a donné son quatrième enfant, tandis que Monica Bellucci a récemment rompu avec le réalisateur Tim Burton.

De son côté, Deva Cassel poursuit sa carrière d'actrice fraîchement entamée. Elle était, le 5 mars 2025, à l'affiche de la série Le Guépard. Six décennies après le film de Luchino Visconti qui a révélé Alain Delon sur la scène internationale, le roman italien de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa a droit à une nouvelle adaptation Netflix. Cette épopée dans la Sicile des années 1860 suit l'histoire de don Fabrizio Corbera, prince de Salina qui voit l'avenir de sa famille et ses valeurs menacés à cause de l'unification de l'Italie et de la disparition de l'ancien ordre aristocratique.

Face à Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, qui succède à Burt Lancaster dans la version de Visconti) et Saul Nanni (Tancrède, rôle joué il y a soixante ans par Alain Delon), Deva Cassel marche dans les pas de Claudia Cardinale et incarne le rôle d'Angelica Sedara. Pour l'anecdote d'ailleurs, la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci (qui ressemble beaucoup à sa mère), serait en couple avec Saul Nanni, son partenaire dans la série.

Sa carrière d'actrice ne s'arrête pas à Netflix, puisqu'elle sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle adaptation du Fantôme de l'Opéra, réalisée par Alexandre Castagnetti face à Julien de Saint Jean et Romain Duris. Il sort au cinéma le 23 septembre 2026.