"J'ai cru que j'allais mourir": lorsque Kim Kardashian racontait, en larmes, le braquage dont elle a été victime à Paris

Le procès des "papys braqueurs" qui ont volé les bijoux de Kim Kardashian dans un hôtel parisien débute ce 28 avril 2025. La star était déjà revenue sur cet événement traumatisant en interview par le passé.

Neuf ans après, les "papys braqueurs" qui avaient séquestré et braqué Kim Kardashian dans un hôtel parisien font face à la justice. Le procès s'ouvre ce lundi 28 avril 2025. 10 hommes (le cerveau présumé de l'affaire, mais aussi des guetteurs et des informateurs) âgés de 35 à 78 ans seront jugés au terme de trois semaines d'audiences pour avoir séquestré et bâillonné la star de télé-réalité le 3 octobre 2016 dans l'hôtel parisien No Adress où elle séjournait. Des bijoux ont été dérobés, pour une valeur totale de près de 10 millions de dollars. Dix-sept personnes sont interpellées trois mois après le cambriolage, certains confondus par leur ADN. Deux d'entre eux ont avoué leur implication.

Kim Kardashian va bel et bien se présenter devant les magistrats. Son témoignage est déjà prévu pour le 13 mai. Avant cela, la star, aux 357 millions de followers sur Instagram, avait déjà évoqué l'agression dont elle a été victime. D'abord, le jour de l'incident, le 3 octobre 2016, assurant auprès des officiers de la brigade de répression du banditisme : "J'ai cru que j'allais mourir mourir. Je croyais que c'était des terroristes venus pour m'enlever". Ensuite, quatre ans après les faits, en octobre 2020. Kim Kardashian avait alors évoqué le braquage au cours d'une interview avec le présentateur David Letterman pour Netflix.

© CraSH/imageSPACE/Shutterstock/SIPA (publiée le 28/04/2025)

En larmes, Kim Kardashian a raconté au cours de l'interview être rentrée à son hôtel pour travailler, après avoir passé un moment avec sa soeur, Kourtney. Aux alentours de 3 heures du matin, elle a entendu du bruit dans les escaliers avant que des hommes "habillés en policiers et portant des masques" ne pénètrent dans la chambre, un pistolet pointé sur le concierge de l'hôtel. Ils exigent alors qu'elle leur donne "la bague" que son mari de l'époque, Kanye West, lui avait offert une semaine plus tôt et qu'elle avait fièrement exhibée sur les réseaux sociaux.

"Un homme m'a attrapé", se souvient-elle, décrivant qu'elle portait un peignoir "sans rien en dessous". "Je pensais alors : 'ok, je vais me faire violer. Prépare-toi, ça va se passer'", a-t-elle décrit en pleurant. Kim Kardashian se souvient ensuite avoir été attaché et bâillonnée au niveau de la bouche et des yeux. "Je n'arrêtais pas de penser à Kourtney, qui allait rentrer et me retrouver morte dans cette chambre et qui serait traumatisée pour le reste de sa vie". Neuf ans plus tard, l'affaire va connaître sa conclusion avec le procès devant le palais de justice de Paris. Il doit durer jusqu'au 23 mai prochain.