AVATAR LA VOIE DE L'EAU. Un peu plus d'un mois et demi avant la date de sortie du film, 20th Century Studios dévoile une bande-annonce pour Avatar 2, la suite très attendue réalisée par James Cameron.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 14h02] 2022 signera enfin le retour des cinéphiles sur la planète Pandora ! Et il était temps car treize ans d'attente ont séparé la sortie du premier Avatar de sa suite Avatar 2. Sous-titré La Voie de l'Eau, ce nouveau long-métrage s'intéresse à donner encore un peu plus corps à l'univers de Science-Fiction imaginé dans le premier Avatar. Dans une nouvelle bande-annonce dévoilée le 2 novembre 2022, on peut retrouver Jake Sully (Sam Worthington) Neytiri (Zoe Saldaña) et leurs enfants mais aussi la menace qui pèse toujours sur la planète paradisiaque : les humains tentent toujours d'exploiter les ressources de ce monde et, pour cela, ils sont prêts à mettre Pandora à feu et à sang. Encore une fois, les Na'Vi vont devoir prendre les armes pour défendre ce qui leur est cher. En France, le film est attendu en salles le 14 décembre 2022. Découvrez la nouvelle bande-annonce d'Avatar 2 en version originale sous-titrée français ci-dessous.

Dans les images de cette suite, on retrouve l'univers de Pandora mais surtout les étendues aquatiques de la planète des Na'vi. Le producteur du film, Jon Landau, a précisé que les suites d'Avatar seraient centrées sur Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) et leur famille. Chaque film pourra être vu indépendamment des autres mais les voir tous offrira l'expérience "d'une saga épique encore plus connectée".

Jon Landau a, quelques jours auparavant, présenté la bande-annonce du film aux participants de la CinemaCon à Las Vegas. Il a expliqué que le film serait diffusé exclusivement au cinéma, désamorçant les éventuelles interrogations quant à sa diffusion en streaming comme ça peut être le cas parfois depuis le début de la pandémie. A noter enfin que le premier Avatar devrait bénéficier d'une ressortie en salles à partir du 23 septembre dans une copie à l'image et au son restaurés. Pour rappel, Avatar 2, intitulé "La voie de l'eau", est attendu dans les salles le 14 décembre 2022.

C'est le 16 décembre 2022 que sortira la suite d'Avatar aux Etats-Unis. James Cameron et 20th Century Studios, qui appartient désormais à Disney, espèrent réitérer le succès phénoménal du premier opus. En France, le long-métrage sort deux jours avant soit le 14 décembre 2022.

Près de treize ans après la sortie du film événement Avatar, James Cameron œuvre toujours sur ses suites. On sait qu'Avatar 2 doit sortir aux Etats-Unis le 16 décembre 2022. En 2020, James Cameron et 20th Century Studios publiaient quatre superbes concept-arts sur le compte Twitter officiel de la saga de films. On y voyait des environnements marins sur la planète Pandora ainsi que des Na'vi, ce peuple que Jake Sully rencontrait au cours du premier film.