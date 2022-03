MOONLIGHT FILM. En 2017, un couac retentissant aux Oscars a failli voler la vedette à "Moonlight". Le prix du meilleur film a d'abord été décerné par erreur à "La La Land". Retour sur l'affaire.

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 20h45] C'est une erreur qui a bien failli coûter la victoire de Moonlight aux Oscars. On se rappellera longtemps de la cérémonie de remise de prix américaine de 2017. Tout se déroulait à merveille avant que ne soit décerné l'Oscar du meilleur film, clôturant habituellement en grande pompe la cérémonie. Mais les remettants, Warren Beatty et Faye Dunaway, annoncent par erreur que le prix revient à La La Land. L'équipe du film monte dans un premier temps sur scène, avant que l'erreur ne soit corrigée : "Non, il y a erreur ! Moonlight, vous avez l'Oscar du meilleur film ! Ce n'est pas une blague !" annonce un des producteurs du film La la land après que l'équipe n'ait débuté son discours de remerciement. Moonlight est bien le vainqueur de l'Oscar du meilleur film 2017.

La cacophonie générale règne alors sur le plateau des Oscars, et on se rappelle de cette cérémonie davantage pour ce couac que pour la victoire de Moonlight. Mais comment une telle erreur a pu se produire ? On apprend par la suite qu'il y a eu une inversion des enveloppes : plus tôt dans la soirée, Emma Stone reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land. C'est cette enveloppe qui est donnée à Warren Beatty et Faye Dunaway. La mention d'Emma Stone sur le papier perturbe d'ailleurs Warren Beatty, qui remet l'enveloppe à Faye Dunaway, qui en déduit que La La land a reçu le prix. Une erreur sans grande conséquence qui a toutefois provoqué du remous en fin de soirée, comme on peut le voir ci-dessous dans cette vidéo explicative du présentateur de la soirée Jimmy Kimmel.

Synopsis - Chiron, un adolescent afro-américain , vit dans un quartier défavorisé de Miami. Il est en quête d'identité sexuelle et sociale. L'histoire suit son parcours jusqu'à son passage à l'âge adulte en se focalisant sur trois étapes de sa vie, alors que le trafic de drogue fait rage en Floride.

Moonlight est réalisé par Barry Jenkins qui a signé précédemment "Medicine for Melancholy" et des épisodes de la série TV "The Leftovers". Le scénario est adapté d'une autobiographie écrite par le dramaturge américain Tarell Alvin McCraney. Au casting, Trevante Rhodes ("Westworld"), Ashton Sanders ("The Retrieval") et André Holland, vu dans "Selma". Produit par Brad Pitt, ce long métrage a été sélectionné au Festival International de Toronto et à celui de Telluride. Nommé 8 fois aux Oscars, Moonlight a été salué de trois prix dont le prix du Meilleur Film face à La La Land mais aussi de la Meilleure Adaptation et du Meilleur Acteur dans un Second Rôle pour Mahershala Ali.