TITANIC FILM - Si la romance entre Rose et Jack est romancée, le film de James Cameron fait référence à plusieurs histoires vraies qui se sont déroulées durant le naufrage du Titanic.

[Mis à jour le 29 novembre 2020 à 20h30] Titanic a tellement marqué la culture populaire que deux questions viennent souvent en tête en (re)découvrant l'oeuvre de James Cameron : "y avait-il de la place pour deux sur cette planche", et "la romance entre Jack et Rose est-elle une histoire vraie" ? Si le sujet de la planche continue à poser débat 23 ans après la sortie du film, la réponse à la seconde question est déjà trouvée : non, la romance entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet n'est pas adaptée d'une histoire vraie, les deux personnages étant fictifs. Mais Titanic, qui retrace également le naufrage du célèbre paquebot en 1912, offre une reconstitution extrêmement fidèle du naufrage. Si bien que plusieurs éléments historiques sont parsemés dans le long-métrage, pour le rendre le plus proche possible de la réalité.

Lors de la production de Titanic, deux historiens ont apporté leur savoir à James Cameron : Don Lynch et Ken Marschall, auteurs de La Grande histoire illustrée du Titanic, ont travaillé avec le réalisateur afin que la reconstitution du naufrage soit la plus fidèle que possible au drame qui s'est déroulé au début du vingtième siècle. Si Rose et Jack, ainsi que leurs familles, sont fictifs, ils côtoient des personnes ayant réellement existé, comme le capitaine Smith, le commandant Smith, ou l'architecte Joseph Bruce Ismay. On peut également apercevoir, lors de la scène du naufrage, un clin d'oeil à un couple ayant réellement existé : il s'agit d'Isidor et Ida Straus, deux membres de la première classe du bateau, qui ont décidé de laisser leur place sur les canaux de sauvetage pour mourir ensemble sur le bateau. Ils sont représentés dans le film au cours d'une scène très émouvante, durant laquelle un couple de personnes âgées, enlacé dans un lit, attend la mort. Si l'on ne sait pas exactement comment est mort le capitaine du bateau, plusieurs théories existant à son sujet, l'une des rumeurs stipule bien qu'il serait bien resté en arrière pour sombrer avec le Titanic, comme le montre le film.

Mais Titanic prend aussi des libertés avec l'Histoire

Parmi les éléments du scénario de Titanic qui ne sont pas avérés historiquement, on note le fait que Bruce Ismay aurait fait pression sur le capitaine pour que le navire aille plus vite. Ismay s'est toujours défendu de telles accusations, et les historiens se rangent plutôt du côté de l'architecte sur ce point. L'architecte a d'ailleurs été disculpé des accusations de faute qui pesaient sur lui après le naufrage du paquebot. La mort du premier officier William Murdoch dans le film a également fait polémique, puisqu'on le voit dans le long-métrage tirer sur deux hommes avant de se tuer. Si cette scène s'inspire de rumeurs de suicide, celles-ci a été démentis par plusieurs observateurs et témoins.

L'histoire d'amour entre Rose et Jack aurait pu difficilement pu voir le jour en raison des conventions sociales de l'époque. C'est donc sans surprise que Rose DeWitt Bukater et Jack Dawson sont des personnages totalement fictifs, inventés par James Cameron. Toutefois, pour le rôle porté par Kate Winslet, le réalisateur se serait inspiré d'un manuscrit d'Helen Churchill Candee, journaliste américaine qui décrit son idylle avec un passager du bâteau. Alors que les noms des protagonistes de Titanic avaient déjà été trouvés, James Cameron a découvert qu'un certain J. Dawson, membre de l'équipe d'ingénierie du Titanic, aurait bien été tué dans le naufrage. Il s'appellerait cependant James, et non Jack. Il est enterré à Halifax, en Nouvelle Ecosse.

Titanic est le film qui a véritablement lancé la carrière de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui incarnent les deux amants maudits du long-métrage de James Cameron. Retrouvez ci-dessous le casting principal de Titanic :

Leonardo DiCaprio : Jack Dawson

Kate Winslet : Rose DeWitt-Bukater/Dawson

Billy Zane : Caledon Hockley

Frances Fisher : Ruth DeWitt-Bukater

Bill Paxton : Brock Lovett

Gloria Stuart : Rose Calvert

Kathy Bates : Margaret Brown dite Molly

Victor Garber : l'architecte naval Thomas Andrews

Bernard Hill : le commandant Edward John Smith

Jonathan Hyde : Joseph Bruce Ismay

David Warner : Spicer Lovejoy

Danny Nucci : Fabrizio De Rossi

Jason Barry : Tommy Ryan

Alexandrea Owens : Cora Cartmell

Rocky Taylor : Bert Cartmell

Lewis Abernathy (de : Lewis Bodine

Suzy Amis : Lizzy Calvert

Immense succès aux 11 Oscars, Titanic était à sa sortie le film le plus cher jamais produit avec un budget de plus de 200 millions de dollars. Il a été depuis dépassé par Spider-Man 3 et Avatar mais reste un film culte pour un nombre impressionnant de fans et de cinéphiles. Le tournage, très éprouvant, a duré plus de huit mois. Titanic est également le film qui a permis de lancer la carrière de ses jeunes acteurs. Leonardo DiCaprio a connu subitement une frénésie immense de la part de fans se déclarant souvent amoureuses de lui et a pu, grâce à ce film, réellement lancer sa carrière, en devenant un acteur très convoité. Suite à Titanic, Kate Winslet a elle aussi tourné dans de nombreux films récompensés et qui lui ont permis de devenir l'actrice réputée qu'elle est aujourd'hui. Le 4 avril 2012, James Cameron a décidé de ressortir le film en version 3D pour le centenaire du naufrage.

Synopsis - Southampton, 10 avril 1912. Le Titanic, le plus grand paquebot du monde, s'apprête à appareiller pour son premier voyage en direction de New-York. A bord, le modeste Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), passager de troisième classe qui a gagné son billet au poker, fait la rencontre de Rose Dewitt Buckater (Kate Winslet), une belle jeune fille de première classe issue de la haute bourgeoisie et que sa mère Ruth (Frances Fisher) a promise à Caledon Hockley (Billy Zane), un riche aristocrate. Jack va initier Rose à l'univers festif des soirées des troisièmes classes, malgré les désaccords de Caledon et de Ruth, bien décidés à empêcher Rose de s'enticher de Jack. Mais bien que tout les oppose, les deux jeunes gens vont tomber fous amoureux l'un de l'autre et se promettre de s'enfuir ensemble à l'arrivée du paquebot. Leurs projets vont couler en même temps que le Titanic qui heurte alors un iceberg au beau milieu d'un Océan à l'eau glaciale...