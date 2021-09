DUNE. Film le plus attendu de la rentrée, Dune sort au cinéma le 15 septembre 2021. Plusieurs avant-premières du film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet sont proposées la veille dans toute la France.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 15h14] L'impatience des fans de science-fiction touche bientôt à sa fin. L'adaptation de Denis Villeneuve en film de Dune sort dans les cinémas français le 15 septembre 2021. Ce blockbuster spectaculaire promet de séduire autant les adeptes de l'univers créé par Frank Herbert dans sa saga littéraire, mais aussi ceux qui ne sont pas coutumiers de la planète désertique Arrakis.

Ce mardi 14 septembre 2021, plusieurs cinéma dans toute la France proposent des avant-premières pour découvrir en exclusivité le film Dune version 2021 (sorti quarante ans environ après l'adaptation de David Lynch). Pour réserver sa place pour Dune, il suffit de se rendre sur le site de votre cinéma favori pour découvrir les séances proposées dans les prochains jours, ou à la sortie du film. Linternaute.com recense également les premières séances pour découvrir Dune en avant-première. Retrouvez les prochaines séances de Dune en cliquant ici.

Pourquoi Dune est-il considéré comme inadaptable au cinéma ?

Véritable objet culte de science-fiction, Dune semblait être imperméable au cinéma, souvent réputée comme inadaptable sur grand écran : intrigue complexe, univers dense, visuels grandiloquents et spectaculaires... Le défi est de taille pour tout cinéaste. L'un des grands réalisateurs de notre époque, David Lynch, s'est pourtant laissé tenter par l'idée de transposer la fresque de Frank Herbert sur grand écran, en 1984. C'est un échec critique et public, l'adaptation du réalisateur de Twin Peaks et Elephant Man étant décriée par de nombreux spectateurs : scénario incompréhensible, effets spéciaux jugés loin d'être à la hauteur, Dune de David Lynch ne rencontre définitivement pas son public.

Avant lui, d'autres projets d'adaptation de Dune ne verront jamais le jour : celui du producteur Arthur P. Jacobs, à qui l'on doit La Planète des Singes, ou encore une version imaginée par Alejandro Jodorowsky. Ce dernier prévoit même d'engager dans son casting Orson Welles, Salvador Dali ou Mick Jagger. Mais pour des raisons financières (le projet est dantesque), ce film ne verra jamais le jour, Jodorowsky abandonne en 1976. Mais cette tentative de film manquée donnera lieu au documentaire Jodorowsky's Dune (2016). Depuis David Lynch donc, Denis Villeneuve est le seul réalisateur à réussir à transposer sa vision finie des romans d'Herbert jusque dans les salles de cinéma.

Quelques chanceux ont pu découvrir Dune en avant-première, à l'occasion des projections à la Mostra de Venise et du Grand Rex à Paris. Et la presse est quasiment unanime sur le sujet : "grand spectacle", "magistral", "expérience de cinéma", ce sont autant de termes qui reviennent dans les médias pour qualifier ce cru 2021. Cinémateaser est totalement conquis : "Denis Villeneuve offre à l'un des romans de SF les plus connus et influents l'adaptation qu'il mérite. Du grand cinéma". Le magazine spécialisé (et très pointu) salue dans sa critique un film "entièrement tourné vers ses personnages" interprétés par des acteurs "impeccables".

Les fidèles du roman trouveront toutefois cette adaptation "sélective", bien que Cinemateaser l'assure, elle reste "fidèle" dans l'esprit de la première moitié du premier tome de Frank Herbert qu'il adapte. De son côté, Numerama estime que "Denis Villeneuve et son équipe ont compris Dune. Mieux encore, le film infuse une compréhension profonde, fondamentale, de la science-fiction elle-même." Ce concert de louange se retrouve dans d'autres papiers. La critique du Point Pop ne manque pas de superlatif pour décrire l'expérience de cinéma que représente Dune : "Il ne faut qu'une poignée de secondes à Dune pour nous éblouir", qualifiant le long-métrage signé Denis Villeneuve d'"oasis de beauté, de grandeur, de fracas [...] La renaissance du space opera".

De son côté, Marie Claire loue "un sans faute", "Dune est un film magistrale, une odyssée prenante bienvenue en ces temps troublés. Une expérience de cinéma totale, qui s'impose d'emblée comme une nouvelle référence du genre". Seule déception, pour l'heure, du côté des Inrocks, qui accorde à Dune d'offrir "un spectacle opulent", mais regrette son "mange de grande vision". Il faudra attendre la sortie du film Dune le 15 septembre pour vérifier si toutes les critiques françaises crient au chef d'oeuvre, ou non. Donnez votre avis sur le film Dune sur Linternaute.com.

Les connaisseurs du roman ne seront, évidemment, pas perdus en découvrant l'univers et le lexique utilisé dans le film. Mais ce n'est pas forcément le cas des néophytes, qui découvrent la planète Arrakis et le conflit politique qu'elle engendre. Ci-dessous, on vous récapitule les personnages et les mots clés pour bien comprendre le blockbuster de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve.

Arrakis : Arrakis est la planète-désert au coeur de l'intrigue du Cycle de Dune. Parfois surnommée Dune, elle est convoitée par les différentes puissances car elle est la seule source d'Epice de la galaxie. C'est sur cette planète que sont envoyés les Atréides au début de Dune.

: Arrakis est la planète-désert au coeur de l'intrigue du Cycle de Dune. Parfois surnommée Dune, elle est convoitée par les différentes puissances car elle est la seule source d'Epice de la galaxie. C'est sur cette planète que sont envoyés les Atréides au début de Dune. La Maison Atréides : Famille noble, les Atréides constitue l'un des clans majeur de l'Imperium. Ils gouvernent la planète Caladan, une planète principalement bordée d'océan. Chez les Atréides, on retrouve le Duc Leto Atréides (Oscar Isaac), Dame Jessica (Rebecca Ferguson), la concubine du duc Leto et mère de Paul et Paul Atréides (Timothée Chalamet), le personnage principal. Parmi leurs fidèles de la maison Atréides, on compte également Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson), le lieutenant Gurney Halleck (Josh Brolin) et le Maître d'arme Duncan Idaho (Jason Momoa).

: Famille noble, les Atréides constitue l'un des clans majeur de l'Imperium. Ils gouvernent la planète Caladan, une planète principalement bordée d'océan. Chez les Atréides, on retrouve le (Oscar Isaac), (Rebecca Ferguson), la concubine du duc Leto et mère de Paul et (Timothée Chalamet), le personnage principal. Parmi leurs fidèles de la maison Atréides, on compte également (Stephen McKinley Henderson), le lieutenant (Josh Brolin) et le Maître d'arme (Jason Momoa). Le Bene Gesserit : Ordre composé de membres exclusivement féminin, les Bene Gesserit ont une influence politique et religieuse au sein de l'Imperium. Elles possèdent des capacités spécifiques qui peuvent parfois sembler magiques.

: Ordre composé de membres exclusivement féminin, les Bene Gesserit ont une influence politique et religieuse au sein de l'Imperium. Elles possèdent des capacités spécifiques qui peuvent parfois sembler magiques. Les Diseuses de Vérité : Révérendes Mères du Bene Gesserit, elles peuvent saisir la vérité ou le mensonge dans les propos qu'on leur formule.

Révérendes Mères du Bene Gesserit, elles peuvent saisir la vérité ou le mensonge dans les propos qu'on leur formule. Les Fremen : Peuple Natifs d'Arrakis, les Fremen sont les pionniers de Dune. Au sein de ce peuple, on retrouve Chani (Zendaya) et Stilgar (Javier Bardem).

: Peuple Natifs d'Arrakis, les Fremen sont les pionniers de Dune. Au sein de ce peuple, on retrouve Chani (Zendaya) et Stilgar (Javier Bardem). La Maison Harkonnen : Famille noble, les Harkonnen sont l'un des clans majeurs de l'Imperium, qui a pendant longtemps géré le fief d'Arrakis. Ennemis des Atréides, on compte parmi ses membres le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard), Rabban (Dave Bautista) et Piter de Vries (David Dastmalchian).

: Famille noble, les Harkonnen sont l'un des clans majeurs de l'Imperium, qui a pendant longtemps géré le fief d'Arrakis. Ennemis des Atréides, on compte parmi ses membres le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard), Rabban (Dave Bautista) et Piter de Vries (David Dastmalchian). Kwisatz Haderach : Le Kwisatz Haderach est un personnage mystique recherché par les Soeurs du Bene Gesserit en manipulant les lignées génétiques. Elles sont persuadées que le Kwisatz Haderach est capable d'accéder à la mémoire du passé tout en voyant le futur (la prescience).

: Le Kwisatz Haderach est un personnage mystique recherché par les Soeurs du Bene Gesserit en manipulant les lignées génétiques. Elles sont persuadées que le Kwisatz Haderach est capable d'accéder à la mémoire du passé tout en voyant le futur (la prescience). L'Impérium : l'empire galactique. Il est dirigé par l'Empereur Padishah. La langue principale parlée est le galach.

: l'empire galactique. Il est dirigé par l'Empereur Padishah. La langue principale parlée est le galach. Muad Dib : nom de prophète donné par les Fremen à Paul

: nom de prophète donné par les Fremen à Paul Shai-Hulud : le Ver des sables qui peuple Arrakis.

: le Ver des sables qui peuple Arrakis. La Voix : aussi appelée Voix de Commandement, c'est l'une des capacités que possèdent les Soeurs du Bene Gesserit qui leur permet d'obtenir l'obéissance de ceux à qui elles s'adressent.

Peut-on voir le film Dune sans avoir lu les romans ?

Que ceux qui n'ont jamais lu l'œuvre originale se rassurent : il n'est pas indispensable d'avoir lu Dune avant de le découvrir en salles. Le film de Denis Villeneuve commence par un prologue explicatif posant d'emblée les enjeux de l'univers de Frank Herbert et esquissant ses personnages. Si le vocabulaire et les noms des protagonistes peut éventuellement perdre le spectateur peu attentif au départ (la planète Arrakis, les clans Atréides et Harkonnen, le Bene Gesserit...), l'intrigue se suit totalement, même pour ceux qui ne sont pas familier de l'univers de Dune. Les lecteurs de la saga de science-fiction vont, à l'inverse, pouvoir saisir des références et jouer au jeu des sept différences entre le livre et le film, Denis Villeneuve tentant non pas une adaptation à la lettre du roman (même en 2h30, c'est impossible), mais se réappropriant l'univers conséquent de Frank Herbert. Pour rappel, Dune est l'adaptation de la première moitié du tome 1. Quoi qu'il en soit, chacun peut y trouver son bonheur, et en prendre plein les yeux.

tout savoir sur dune

Réputée impossible, l'adaptation de la saga Dune de Frank Herbert a été tentée plusieurs fois au cinéma par le passé. Une première tentative jamais achevée par Alejandro Jodorowsky suivie en 1984 par une adaptation pas toujours très appréciée signée David Lynch. C'est désormais le réalisateur Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Premier Contact, Prisoners...) qui s'attaque à cette fresque. Au casting, on retrouve Timothée Chalamet (Paul Altréides), Oscar Isaac (Duc Leto Atréides), Rebecca Ferguson (dame Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani) ou encore Jason Momoa (Duncan Idaho). Avec cette fresque de science-fiction, cette oeuvre réputée inadaptable sur grand écran après l'échec critique de la proposition de David Lynch, fera-t-elle l'unanimité auprès des fans et des néophytes ?

Synopsis - Nouvelle adaptation du roman de SF de Frank Herbert, Dune met en scène la Maison Atréides qui accepte de régner sur la planète Arrakis, cœur de la production d'épice, une substance qui permet le voyage interstellaire mais aussi permet de vivre plus longtemps. Très convoitée par les différentes factions de l'empire, la planète est également hostile...

En raison du coronavirus, la nouvelle adaptation de Dune, roman de Frank Herbert, très attendue des amateurs de science-fiction a été décalée de plusieurs mois. Prévu initialement pour 2020, le film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet devrait désormais sortir le 15 septembre 2021 en France.

Le premier trailer de Dune a été révélé le 9 septembre 2020, juste après une séquence de questions-réponses entre l'animateur Stephen Colbert et l'équipe du film dont Denis Villeneuve. Le réalisateur du film explique qu'il a découvert le livre de Frank Herbert à l'âge de 15 ans et a été happé dans cet univers de science-fiction hors du commun. Timothée Chalamet, interprète de Paul Atréides, rôle principal du film, explique que son personnage est "un jeune homme sur un chemin plus grand qu'il ne peut le comprendre". Il est en effet accueilli comme un Messie sur la planète désertique Arrakis.

Une seconde bande-annonce de Dune a été dévoilée le 22 juillet 2021, augmentant une nouvelle fois les attentes autour du projet. Ces nouvelles images nous en révèlent un peu plus sur l'adaptation des romans de Frank Herbert par Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Premier Contact, Prisoners...). Ces plans monumentaux et spectaculaires offrent un nouvel aperçu de la quête qui attend Paul Atréides, joué par Timothée Chalamet. Ci-dessous, découvrez la dernière bande-annonce de Dune.

L'adaptation de Dune par Denis Villeneuve se dévoile avec des images officielles du casting réuni pour l'occasion. C'est le magazine Vanity Fair qui a révélé en exclusivité les premières photos de ce Dune 2021 très attendu avant que celles-ci ne soient mises à disposition du reste de la presse. En cliquant sur le diaporama ci-dessous, vous pourrez retrouver toutes les photos. On y découvre des images officielles des nombreux acteurs engagés pour redonner vie au chef d'œuvre de Frank Herbert.

Cette nouvelle adaptation de Dune propose un tout nouveau casting. C'est Timothée Chalamet qui a décroché le rôle principal de Paul Atréides, tandis que le reste de sa famille est incarnée par Oscar Isaac (Leto Atréides) et Rebecca Ferguson (Dame Jessica Atréides). Gurney Halleck, fidèle de la maison Atréides, est incarné par Josh Brolin, tandis que Jason Momoa prête ses traits à Duncan Idaho. Du côté des Fremen, on retrouve, Chani incarnée par Zendaya et Stilgar, qui est joué par Javier Bardem. Stellan Skarsgard joue le baron Vladimir Harkonnen, Charlotte Rampling la Révérende Mère gaius Helen Mohiam, David Bautista Glossu Rabban et Chang Chen prête ses traits au docteur Wellington Yueh.

Denis Villeneuve a expliqué lors d'une interview autour de la sortie de la première bande-annonce de Dune les raisons pour lesquelles Timothée Chalamet était parfait pour le rôle de Paul Atréides : "Il a une intelligence profonde dans ses yeux. J'ai l'impression qu'il a vécu plusieurs vies. Et pourtant il a l'air si jeune devant la caméra !" Josh Brolin, interprète de Gurney Halleck, raconte que son personnage "croit dans le message messianique que Paul Atréides amène avec lui".

Animateur de cette session de questions-réponses, Stephen Colbert a profité de cette occasion pour revenir sur le personnage de Liet-Kynes, qui est un homme dans la version littéraire de Dune mais est joué par Sharon Duncan-Brewster dans le film de Denis Villeneuve. "Ce qui est important, c'est ce pour quoi le personnage se bat, peu importe s'il s'agit d'un homme ou d'une femme" explique-t-elle. D'ailleurs, la comédienne a de grands espoirs pour le long-métrage : "C'est un ravissement pour les yeux mais c'est aussi quelque chose qu'on doit emmener avec nous [...] Ce film peut inspirer le changement" promet-elle.

C'est l'une des questions que chacun se pose avant de voir un film, que ça soit au cinéma ou chez soi. Et l'interrogation se pose d'autant plus avec Dune, adaptation dantesque de la première moitié du tome 1 signé Frank Herbert : quelle est la durée de Dune, réalisé par Denis Villeneuve ? Le film dure 2h36, soit un peu moins de vingt minutes de plus que le film de David Lynch.

Dune a-t-il été tourné en conditions réelles ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le réalisateur canadien, à qui l'on doit notamment Blade Runner 2049 et Premier Contact, a d'ailleurs insisté pour tourner un maximum des plans de Dune en conditions réelles. "Je voulais tourner dans un vrai désert" affirme-t-il à Stephen Colbert avant de s'expliquer : "Les Dents de la mer n'a pas été tourné dans une piscine". Timothée Chalamet confirme : "Je n'ai fait que deux scènes devant un fond vert. Tout le reste est en conditions réelles"