HUNGER GAMES. Un prequel d'Hunger Games est actuellement en préparation. Date, casting, voici tout ce que l'on sait sur le projet pour le moment.

[Mis à jour le 31 mars 2022 à 20h45] Les Hunger Games n'ont pas encore dit leur dernier mot. Un cinquième film est actuellement en préparation. Celui-ci ne détaillera pas les aventures de Katniss et Peeta, qui sont terminées depuis 2015 au cinéma, mais adaptera le roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Les fans anglophone de la franchise ont pu le découvrir le 19 mai 2020. Celui-ci raconte le parcours d'un jeune Coriolanus Snow, joué par Donald Sutherland dans les quatre premiers films, 64 ans avant le soulèvement provoqué par Katniss. Il se prépare à être le mentor des Hunger Games et à s'occuper des tributs du District 12... et plus particulièrement la nouvelle héroïne, Lucy Gray Baird, 16 ans.

Le tournage de Hunger Games 5 débuterait en 2022, selon une interview donnée par le président de Lionsgate à Deadline. La sortie du film pourrait avoir lieu l'année suivante ou celle d'après, en 2023 ou 2024, si le planning est respecté. Si le casting n'est pas encore connu, Francis Lawrence, réalisateur des trois derniers films de la saga, réalisera ce nouveau long-métrage. Cependant, le reste du casting n'est pas connu. On sait toutefois que Jennifer Lawrence (Katniss) Josh Hutcherson (Peeta) et Liam Hemsworth (Gale) ne seront pas de retour, l'intrigue se déroulant bien avant la naissance de leurs personnages.

Synopsis - Coriolanus Snow a 18 ans, et est encore loin de devenir le président tyrannique de Panem. Il est choisi pour être le mentor des tributs du District 12 lors de la dixième édition des Hunger Games, et plus particulièrement de la jeune Lucy Gray Baird. Adapté du roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

Pour l'heure, la date de sortie de Hunger Games 5 : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur n'est pas encore connue. Selon le président de Lionsgate, qui s'est confié à Deadline, le tournage doit débuter au cours de l'année 2022 pour une sortie prévue en 2023 ou en 2024.