ETE 85 FILM. Le film de François Ozon est porté par les jeunes acteurs Benjamin Voisin et Félix Lefevre, tous deux nommés à César 2021 du meilleur espoir masculin.

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 20h40] Été 85 est le dix-neuvième long-métrage réalisé par François Ozon. Le cinéaste a décidé de mettre en scène deux jeunes acteurs pour dépeindre la relation complexe entre deux adolescents, durant l'été 1985. Dans les deux rôles principaux, ceux d'Alexis et David, on retrouve deux acteurs méconnus du grand public, et qui trouvent avec Été 85 leur première grande partition au cinéma : Benjamin Voisin et Félix Lefebvre. Ils sont tous les deux nommés au César du meilleur espoir masculin pour ce film lors de la cérémonie 2021.

Avant Été 85, Félix Lefebvre est apparu dans plusieurs téléfilms et séries télévisées, comme Le Chalet, Piégés ou encore la première saison d'Infidèle. Son premier grand rôle au cinéma est celui qu'il tient dans Été 85. Prochainement, il jouera dans le biopic consacré à NTM, intitulé Suprêmes. Benjamin Voisin a débuté sa carrière dans la série Fiertés sur Arte, avant de rejoindre le casting du film Bonne pomme. C'est toutefois l'année 2020 qui sera décisive pour cet acteur de 24 ans, qui joue dans Un vrai bonhomme, La dernière vie de Simon puis Eté 85. Il sera prochainement à l'affiche de l'adaptation de Balzac, Illusions perdues, mais aussi du Bal des folles de Mélanie Laurent.

Synopsis - L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85...