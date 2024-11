Sorti le 16 novembre 2022, "Plus que jamais" est l'un des deux derniers films avec Gaspard Ulliel avant sa mort tragique dans un accident de ski.

Plus que jamais est un film dramatique sorti le 16 novembre 2022. Réalisé par Emily Atef, ce drame sur un couple dont la femme est atteinte d'un maladie restera surtout connu comme l'un des derniers rôles de Gaspard Ulliel au cinéma (même s'il s'agit de son avant-dernier tournage, Coma de Bertrand Bonello étant le dernier mais sorti à la même date en France). L'acteur français est décédé à l'âge de 37 ans le 19 janvier 2022, des suites d'un accident de ski survenu la veille. Victime d'un traumatisme crânien après une collision sans casque avec un autre skieur, il était en mort cérébrale avant son décès.

Alors que des rumeurs d'un couple formé entre Gaspard Ulliel et Vicky Krieps avaient tourné depuis le tournage, Gaëlle Pietri (ex-compagne d'Ulliel et mère de son fils) avait fait savoir sur Instagram qu'il ne fréquentait personne au moment de son décès. Pour autant, leur relation était fusionnelle : "On était comme des âmes soeurs", décrivait l'actrice de Plus que jamais au micro du Parisien. "Il fait tous les jours partie de ma vie. Il m'a aidé à travailler quand il était là. Je continue à travers lui."

Synopsis - Après plusieurs années de vie en commun, Hélène et Mathieu continuent de s'aimer comme au premier jour et profitent de cette relation en tous points idyllique. Malheureusement, le destin décide de briser cette harmonie parfaite. En effet, Hélène apprend qu'elle est atteinte d'un mal incurable. Femme de fort caractère, elle souffre du traitement réservé par son entourage après avoir révélé sa situation et refuse d'être traitée avec pitié. Mal dans sa peau, elle choisit de se rendre seule en Norvège, d'où elle est originaire, afin de se ressourcer, au grand dam de Mathieu, de son côté totalement brisé par le choix de sa compagne...