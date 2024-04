La vie de la star de la soul est adaptée au cinéma dans le film "Back to Black", en salle ce mercredi. C'est la comédienne britannique Marisa Abela qui endosse ce rôle difficile et salué par la critique.

Presque treize ans après son décès prématuré, l'aura d'Amy Winehouse est loin d'avoir faibli. Ce n'est pas une surprise que cette icone de la musique britannique tragiquement décédée à 27 ans au sommet de sa gloire ait droit à un film. Back to black est sorti au cinéma ce mercredi 24 avril et à voir exclusivement dans les salles obscures en France. Les cinéphiles et les fans de la chanteuse vont pouvoir découvrir dans le rôle principal une actrice inconnue du public qui a relevé le difficile défi d'incarner la star de la soul sur grand écran.

Comme Amy Winehouse au moment de son décès, Marisa Abela est âgée de 27 ans. Cette comédienne britannique méconnue en France est née en 1996 à Brighton, en Angleterre. Alors qu'elle se destine d'abord à devenir avocate spécialisée dans les droits de l'Homme, elle se tourne finalement vers les arts dramatiques et obtient son diplôme de l'Académie royale en 2019. A la télévision, les sériephiles ont pu l'apercevoir dans la fiction politique Cobra avant qu'elle ne s'illustre dans l'un des premiers rôles de la série acclamée Industry depuis 2020. Pour les connaisseurs, elle y joue Yasmin Kara-Hanani dans 12 épisodes.

Back to Black n'est pas pour autant sa première incursion dans le cinéma, puisqu'elle a déjà joué dans des longs-métrages. Dans sa filmographie, on la retrouve dans Rogue Agent et She is Love, tous deux sortis en 2022, mais surtout dans Barbie de Greta Gerwig. Elle y joue un petit rôle, celui d'une poupée surnommée "je te parle". Elle sera également à l'affiche du prochain film de Steven Soderbergh, Black Bag, dont la sortie est prévue en 2025.

Une performance acclamée

Si Marisa Abela n'est pas encore très connue, nul doute que Back to Black la propulse au premier rang d'Hollywood. Si le film divise la critique, sa prestation d'Amy Winehouse est acclamée par la presse. Si elle ne ressemble pas à la chanteuse d'un point de vue physique, franceinfo estime qu'elle "crève l'écran" dans le rôle. Selon Première, elle est "parfaite".

Il faut dire que la comédienne se donne corps et âmes à cette interprétation, puisqu'elle a déménagé à Camden pour le rôle (quartier de Londres dans lequel vivait la chanteuse), a perdu du poids, mais, et c'est le plus impressionnant, a appris à chanter pour le film. C'est elle qui donne de la voix sur les partitions de "Back to Black" et "Rehab" dans le film, une performance bluffante pour l'actrice qui s'est entraînée avec un coach pour adopter la voix rocailleuse si particulier de la chanteuse.

Synopsis - Back to Black retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse, à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionnée et tourmentée avec Blake Fielder-Civil.