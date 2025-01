L'acteur de "Dune" et "Wonka" prête ses traits à la légende de la chanson américaine dans le biopic de James Mangold. Sa prestation est le résultat de 5 ans d'intense préparation.

Comme a déjà pu le prouver le biopic très singulier I'm not there en 2007, Bob Dylan est un vrai personnage de cinéma. Pas étonnant que le chanteur américain âgé de 83 ans ait droit à un nouveau biopic en cette fin d'année 2024. Intitulé Un parfait inconnu (en référence à la chanson "Like a Rolling Stone", mais également à l'intrigue du film), ce film réalisé par James Mangold retrace les débuts de cet artiste, d'abord inconnu, qui deviendra ensuite une star mondialement connue de la musique et un poète américain qui décrochera même un Prix Nobel de la littérature en 2016.

C'est Timothée Chalamet qui a été choisi pour incarner la version jeune de Bob Dylan. Pour les besoins du rôle, la star planétaire de 29 ans (déjà à l'affiche de Dune, Call me by your name et Wonka) s'est préparé pendant cinq longues années, en regardant des archives des concerts ou d'interview de l'artiste, mais aussi en prenant des cours de guitare, d'harmonica et de chant, ce qui lui a également permis de s'approprier le répertoire de Bob Dylan.

Et oui, c'est bien le comédien qui chante les tubes de Bob Dylan dans Un parfait inconnu, souvent en direct : "Je ne voulais pas que Timmy [le surnom de Timothée Chalamet, ndlr] disparaisse", souligne le réalisateur James Mangold dans les notes de production du film. "C'est une performance. Je voulais qu'il apporte de sa personne dans son interprétation de Bob. Si on se contente de reproduire des mimiques ou d'imiter sa voix, ce n'est pas personnel." De son côté, le professeur de guitare Larry Saltzman note que l'acteur était capable de reproduire rapidement les morceaux : "Il a vraiment réussi à habiter la personne mais aussi le musicien qu'est Bob Dylan."

Timothée Chalamet a d'ailleurs été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance (Un parfait inconnu a aussi été nommé dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleure actrice dans un second rôle). C'est 2 mars que l'on saura si le comédien aura décroché la fameuse statuette.

Synopsis - New York, 1961. Alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Durant son ascension fulgurante, il noue d'intimes relations avec des musiciens légendaires de Greenwich Village, avec en point d'orgue une performance révolutionnaire et controversée qui créera une onde de choc dans le monde entier…

Un casting cinq étoiles

Le cinéaste James Mangold n'en est pas à ses débuts dans le genre du biopic musical, puisqu'il avait déjà réalisé le très réussi Walk the line, qui retraçait le parcours de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. En plus de Timothée Chalamet, on retrouve au casting Elle Fanning (The Great, The Neon Demon) et Edward Norton (Fight Club, American History X).