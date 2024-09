Un parfait gentleman : c'est quoi ce nouveau film turc qui sort sur Netflix ?

Drame romantique dans un luxueux univers avec Un parfait gentleman, un film turc bientôt disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Rare dans le catalogue Netflix, la Turquie propose toutefois des productions qui ont fait parlé d'elle, comme Koğuştaki Mucize. Une nouvelle s'ajoute à la plateforme de streaming : Un parfait gentleman, disponible le 26 septembre 2024. L'histoire se passe dans un milieu privilégié, où évolue un escort boy capable d'apporter beaucoup aux femmes mais souffrant d'une profonde solitude. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre une jeune femme innocente.

Scénarisé par Deniz Madanoğlu, le film a été réalisé par Onur Bigetay, qui a réalisé UFO pour Netflix, Beau-frère et Beau-frère 2 également disponibles sur la plateforme au N rouge. Au casting de ce film turc, des comédiens du pays comme Çağatay Ulusoy, visage bien connu à l'international pour avoir jouer dans le remake de Newport Beach mais aussi dans la première série turque de Netflix, Le Protecteur d'Istanbul ou encore dans Le Tailleur.

Quelle est l'intrigue du film Un parfait gentleman ?

Saygin s'est fait une place dans un monde de luxe et de paillettes. Mystérieux et charismatique, ce charmant escort boy sait mieux que personne comment attirer les femmes les plus riches et les rendre très heureuses. Lorsqu'il tombe amoureux de Nehir, il voit son univers complètement chamboulé et commence alors à se demander ce qui est important pour lui. Pourra-t-il lui aussi accéder au véritable bonheur ?

Quels acteurs au casting du film Un parfait gentleman ?

Çağatay Ulusoy : Saygın

Ebru Şahin : Nehir

Senay Gürler

Nazli Bulum

Haki Biçici

Lale Basar

Dilek Tora

Didem Sökmen

Où voir le film Un parfait gentleman en streaming ?

Pour regarder Un parfait gentleman, disponible à partir du 26 septembre, il faut s'abonner à Netlflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).