Le réalisateur de 94 ans présente dans quelques semaines son dernier film, "Juré n°2". présente dans quelques semaines son prochain film, "Juré n°2". La date de sortie française vient d'être dévoilée.

A 94 ans, Clint Eastwood n'a pas (encore) posé la caméra. Le réalisateur mythique d'Hollywood va bientôt présenter au public son dernier film en tant que cinéaste, et peut-être son dernier film tout court. Juré n°2 suit l'histoire d'un père de famille ordinaire choisit comme juré dans un procès pour meurtre très médiatisé. Alors qu'il est confronté à un dilemme moral, il va devoir choisir s'il se sert de son influence au sein du jury pour faire condamner ou libérer l'accusé.

Au casting, Juré n°2 réunit des stars américaines, comme Nicholas Hoult (The Great, Mad Max Fury Road) dans le rôle principal, accompagné de Toni Collette (Hérédité, A couteaux tirés), J.K. Simmons (Whiplash, Oz, Spider-Man), Chris Messina (The Mindy Project), Gabriel Basso (The Night Agent), Zoey Deutch (Petits coups montés, Retour à Zombieland), Cedric Yarbrough (Reno 911), Leslie Bibb (Palm Royale) et Kiefer Sutherland (24 heures chrono). C'est le 30 octobre prochain que le film sortira dans nos salles obscures tricolores. En attendant, vous pouvez découvrir les premières images du film événement dans la bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - Justin Kemp, père de famille ordinaire, se retrouve juré dans un procès pour meurtre ultra-médiatisé. Confronté à un déchirant dilemme moral, il se rend compte qu'il a le pouvoir d'influencer le verdict du jury, qui pourrait décider de condamner ou de libérer l'accusé.