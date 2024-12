Après Blanche-Neige et Lilo & Stitch, au tour de Raiponce de voir ses aventures adaptées en prises de vues réelles. Sur les réseaux sociaux, les fans imaginent déjà leur casting de rêve.

Les fans en rêvaient depuis de nombreuses années, c'est désormais officiel : le dessin animé Raiponce aura lui aussi droit à son adaptation en prises de vues réelles (ou "live-action"). Après Aladdin, Mufasa, Le Roi Lion, La Petite Sirène, et bientôt Blanche-Neige, Lilo & Stitch ou Vaiana, cette annonce vient confirmer la stratégie intensifiée depuis 2010 par Disney d'adapter ses classiques d'animation de manière la plus réalistes possibles (certains ont été d'immenses succès au box-office).

Pour l'heure, cette adaptation de Raiponce est encore nébuleuse. Si le chantier est lancé, l'équipe créative n'est pas encore connue. Michael Gracey, cinéaste à qui l'on doit The Greatest Showman et Better Man est en discussion pour réaliser le film. Le scénario sera écrit par Jennifer Kaytin Robinson, qui avait déjà travaillé par Thor : Love and Thunder et qui est actuellement aux manettes du Souviens-toi... l'été dernier prévu pour 2025.

Mais la question qui obsède les fans est de savoir qui incarnera les protagonistes. Si Mandy Moore doublait Raiponce dans la version animée, il semble peu probable que l'actrice aujourd'hui âgée de 40 ans reprenne le rôle. Sur les réseaux sociaux, beaucoup demande que Florence Pugh (Les filles du Docteur March, Dune deuxième partie) l'incarne, en raison de sa ressemblance avec l'héroïne, mais le nom de la chanteuse Sabrina Carpenter est aussi largement évoqué. Pour le rôle de Flynn Ryder, le nom de Taylor Zakhar Perez (My Dear F***ing Prince, The Kissing Booth 2 et 3), Jonathan Bailey ou Luke Newton (tous deux dans La chronique des Bridgerton) sont régulièrement cités sur X en raison de leur ressemblance physique avec le personnage. A voir désormais quels seront les choix des directeurs de casting.

Synopsis - Raiponce, une jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, est gardée enfermée dans une mystérieuse tour par Mère Gothel. Mais lorsque le bandit le plus recherché du royaume, Flynn Rider, se réfugie dans sa tour, le monde extérieur peuplé d'aventures et de possibles s'ouvre à elle.