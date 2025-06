Le film d'animation Dragons a droit à une adaptation en live action, sorti au cinéma le 11 juin 2025.

Personne ne l'attendait, mais il a bel et bien eu lieu. Dragons s'ajoute à la liste des films d'animation qui ont droit à une adaptation en live action. Comme le dessin animé culte des studios DreamWorks, c'est le réalisateur Dean DeBlois qui s'est chargé du scénario et de la réalisation. Gérard Butler, qui doublait Stoik en version originale, incarne le chef viking dans cette nouvelle adaptation, tandis que le héros, Harold, est incarné par Mason Thames (The Black Phones).

Sorti au cinéma le 11 juin 2025, Dragons est un film familial qui reproduit à la lettre le dessin animé sorti 15 ans auparavant, en 2010. Il est donc très réussi visuellement et scénaristiquement, même s'il n'apporte pas grand chose de plus artistiquement parlant par rapport au film original. Pour ce qui est de l'âge de visionnage recommandé, vous pouvez vous y rendre avec vos enfants sans problème : il a été classé tout public en France, et peut se visionner à partir de 6 à 8 ans, selon la sensibilité des enfants. Et si vous souhaitez (re)voir la trilogie animée, celle-ci est disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.

Synopsis - Sur l'île de Beurk, un village de vikings subsiste aux attaques de dragons. Harold, fils du chef, ne veut pas devenir un guerrier mais est poussé par son père. Ingénieux, il réussit à blesser un dragon. Mais alors qu'il veut l'abattre, il en est incapable et décide d'apprivoiser la bête dans le plus grand des secrets. Une amitié improbable débute entre le dragon et l'adolescent.